Игорь Криушенко: Cостав сборной Беларуси нужно омолодить 4 10.04.2019, 15:30

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер национальной сборной Беларуси прокомментировал два первых матча квалификации к Евро-2020.

В среду, 10 апреля, в Доме футбола состоялось второе заседание обновленного Исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола". В частности, главный тренер национальной команды Игорь Криушенко указал на необходимость омоложения состава сборной Беларуси, cообщает "Прессбол".

"В соответствии с повесткой дня главный тренер национальной сборной Беларуси выступил с докладом о результатах первых двух матчей квалификации чемпионата Европы УЕФА 2020 года против Голландии и Северной Ирландии. Игорь Николаевич подробно рассказал о статистических показателях футболистов в указанных играх и отметил, что с учетом календаря национального чемпионата март является традиционно тяжелым месяцем для матчей национальной команды. Главный тренер также указал на необходимость планомерного омоложения состава и предложил запланировать в следующем году один или два товарищеских матча перед возможным матчем плей-офф.

По итогам доклада главному тренеру сборной Беларуси от руководства АБФФ было адресовано несколько дополнительных вопросов по выездным матчам против Нидерландов и Северной Ирландии и текущему положению дел в команде. Затем директор футбольного клуба "Минск" Игорь Шлойдо также подчеркнул необходимость постепенного омоложения главной футбольной команды страны. Данную идею поддержал Председатель АБФФ Владимир Базанов и другие члены Исполкома.

После короткого выступления директора международно-правового департамента АБФФ Сергея Ильича исполнительный комитет принял решение представить протокол отчетно-выборной Конференции Ассоциации "Белорусская федерация футбола" от 27.03.2019 года на утверждение на следующей отчетной Конференции в 2020 году.

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя Председателя Юрия Вергейчика, члены Исполкома проголосовали за утверждение предложенного списка представителей Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в комитеты и комиссии УЕФА на период с 2019 по 2023 годы:

Комитет юношеского и любительского футбола УЕФА — Председатель АБФФ, В.А.Базанов

Комитет УЕФА ХетТрик — первый заместитель Председателя АБФФ, Ю.В.Вергейчик

Комитет по статусу и трасферам игроков, агентам игроков и матчевым агентам — директор международно-правового департамента АБФФ — С.Н.Ильич

Комитет по развитию и технической помощи УЕФА — технический директор АБФФ, Д.Э.Касенок

Комитет по женскому футболу УЕФА — заместитель директора международно-правового департамента, С.Я.Гринкевич

Экспертная группа по массовому футболу УЕФА — руководитель отдела массового футбола технического департамента АБФФ – В.Н.Крупица

По итогам доклада финансового директора АБФФ Виктории Шевченко исполнительный комитет решил внести изменения в сметы расходов на проведение 29-го чемпионата Республики Беларусь по футболу и розыгрыша Кубка Республики Беларусь среди мужских команд, а также в сметы расходов на проведение чемпионата Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги и молодежного первенства Республики Беларусь по футболу среди девушек 2001–2003 г.р. и 2003–2005 г.р. Отметим, что данные изменения вызваны некоторыми изменениями в законодательстве Республики Беларусь.

В заключительной части заседания исполнительный комитет заслушал и обсудил доклад директора международно-правового департамента Сергея Ильича, принял предложенные дополнения и утвердил "Положение о порядке использования футбольной инфраструктуры Ассоциации «Белорусская федерация футбола" в новой редакции. По итогам выступления директора департамента судейства и инспектирования АБФФ Олега Чикуна в список судей для обслуживания матчей чемпионата Республики Беларусь по футболу 2019 года среди команд второй лиги были включены предложенные кандидатуры. В завершении было принято решение внести изменения и изложить пункт 3.1. статьи 3 «Утверждение судей и инспекторов на матчи» Положения о Комиссии назначений в следующей редакции: «После проведения процедуры определения судей и инспекторов составляется лист назначений по установленной форме, который подписывается всеми членами комиссии, председателем Комиссии назначений и утверждается Председателем АБФФ".