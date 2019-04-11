Когда отмечается православная и католическая Пасха-2019 1 11.04.2019, 16:09

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Пасха считается древним и важным для христиан праздником.

Она ознаменует Воскресение Иисуса Христа, событие, которое по праву ставят в центр библейской истории, пишет сайт tv.ua.

Вопрос с датой Пасхи был решен еще в 325 году на Вселенском соборе в Никее. Праздновать ее решили в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Именно поэтому дата Пасхи каждый год сдвигается то в одну, то в другую сторону, празднуясь в период с 4 апреля по 8 мая по новому стилю.

Торжество у католиков и православных, как правило, не совпадает.

В 2019 году православные отпразднуют Светлое Христово Воскресение 28 апреля, а католики – на одну неделю раньше, 21 апреля.

Дата католический Пасхи много лет определяется по Пасхалии, созданной еще в Александрии. В ее основу положен двенадцатилетний цикл Солнца, а также день весеннего равноденствия – 21 марта. Такое положение вещей существовало до 16 века, а затем священник Христофор Клавиус предложил другой календарь, с 1582 года католики перешли на григорианский календарь, а Восточная церковь продолжает определять дату по традиционному Юлианскому календарю.

Вот уже больше 4 веков католики и православные празднуют Пасху в разное время. Бывает, что торжества совпадают, но редко.