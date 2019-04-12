Израильский космический аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну 12.04.2019, 7:33

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ФОТО: AP

По предварительным данным, у него отказал двигатель.

Космический аппарат «Берешит» (Beresheet) израильской частной компании SpaceIL разбился при посадке на луну, сообщается в трансляции. Во время посадки связь с миссией была потеряна. По предварительным данным — после отказа двигателя, сообщает «Новая газета».

«Берешит» запустили 21 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с базы ВВС США на мысе Канаверал (в штате Флорида). Израиль мог бы стать четвертой страной, доставившей свой луноход к цели — вслед за СССР, США и Китаем. Планировалось, что аппарат установит на поверхности спутника израильский флаг и проведет исследования в его магнитном поле.

Некоммерческая организация SpaceIL появилась в 2011 году в рамках Google Lunar XPrize — компания предложила награду в 30 млн долларов за разработку доступных методов исследования космоса. Конкурс закончился в марте, и главный приз в размере 20 млн долларов за посадку на Луну так и не был вручен.