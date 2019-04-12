Агент Милевского: Пришло время рассказать о новом проекте, который мы запускаем вместе с Артемом 12.04.2019, 16:02

Звезда брестского «Динамо» продолжает удивлять.

Агент нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков проанонсировал открытие в Киеве тематического магазина "Миля Beer Shop", пишет "Прессбол".

- Уважаемые друзья! Пришло время рассказать о новом проекте, который мы запускаем вместе с Артемом Милевским в самые ближайшие дни. МИЛЯ "Вeer Shop" — это тематическое заведение с элементами футбольной истории о карьере Артема от самых ранних этапов до сегодняшнего дня. В магазине будет продаваться лучшее украинское пиво — самое свежее и самое вкусное. Также будет очень крутой ассортимент снеков, рыба, мясо, колбаски, орешки и закуски под пенный напиток.

В нашем "Beer Shop" можно будет также посидеть, сфотографироваться с красивыми рисунками, отдохнуть, получить памятные подарки от Мили и, самое главное, посмотреть футбол. Мы будем всегда на большом экране транслировать матчи ФК "Динамо" Брест и, конечно же, ФК "Динамо" Киев. Лига Чемпионов, Лига Европы, сборная Украины всегда будут в прямом эфире, — написал Панков в инстаграме.