Жители каких стран чувствуют себя самыми здоровыми 13.04.2019, 11:53

Только 8% европейцев оценивают свое здоровье как плохое.

70% жителей Евросоюза чувствуют себя хорошо или даже отлично, согласно последним данным европейского статистического агентства Евростат. Самыми здоровыми чувствуют себя ирландцы (83% положительно оценивают свое состояние здоровья), вслед за ними идут жители Кипра (78%), Италии и Швеции (по 77%). А меньше всего своим самочувствием довольны жители Литвы и Латвии (по 44%) и Португалии (49%), пишет "Европульс".

Только 8% европейцев оценивают свое здоровье как плохое.

Мужчины жалуются на свое здоровье реже, чем женщины: в среднем 72% мужчин в Европе считают себя здоровыми и только 67% женщин. Причем чем старше европейцы – тем больше этот разрыв. Среди европейцев от 16 до 44 лет разница составляет всего 1% (88% мужчин и 87% женщин чувствуют себя хорошо), среди 45-64-летних — 4% (69% мужчин против 65% женщин), а среди пожилых европейцев – 6% (45% мужчин против 39% женщин).