В Беларуси снова подорожает бензин 4 13.04.2019, 17:23

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Это восьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС с 14 апреля увеличатся на 1 копейку, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре концерна «Белнефтехим».

Бензин АИ-92-К5-Евро с воскресенья обойдется в 1,51 рубля. АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо будут стоить по 1,62 рубля. Цена АИ-98-К5-Евро составит 1,83 рубля.

Сказано, что это повышение согласуется с политикой концерна по сдерживанию цен на горючее для машин. Также отмечается, что на 12 апреля стал больше разрыв между резким ростом стоимости нефти и постепенным изменением цен на топливо на АЗС. Увеличение цены российской нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, с начала года составило 19,5%. При этом розничные цены на моторное топливо выросли в среднем на 4,5%. Это уменьшает возмещение затрат НПЗ на закупку сырья в сравнении с прежним уровнем розничных цен на моторное топливо.

Это восьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 апреля: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз, что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».