США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению 14.04.2019, 12:13

Cоглашение по торговым вопросам значительно превзойдет усилия прежних американских администраций.

Власти США и КНР близки к тому, чтобы приступить к финальной части переговоров по торговому соглашению, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы надеемся, что приближаемся к финальному раунду для решения вопросов", - приводит его слова Reuters.

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

По словам Мнучина, обе стороны ведут переговоры по соглашению, которое состоит из семи глав, и станет "самым значительным изменением в торговых отношениях за 40 лет".

Напомним, в 2018 году администрация Дональда Трампа, сопротивляющаяся проникновению китайских товаров на рынок США, ввела ряд достаточно чувствительных для Пекина пошлин, анонсировав их увеличение в начале 2019 года. Глава КНР Си Цзиньпин в долгу не остался и ввел против США ответные - взаимные пошлины достигли суммы более $100 млрд.

На саммите G20 в Аргентине Трамп и Си достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. Лидеры двух стран договорились в течение трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Впрочем противостояние продолжается на локальном уровне: США и их союзники лоббируют разнообразные запреты на продукцию китайских технологических гигантов (ZTE, Нuawei), обвиняя их в шпионской активности и краже государственных секретов.