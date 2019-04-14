Под Лидой установили 5-метровый крест в честь повстанцев Калиновского 1 14.04.2019, 17:35

Фото: svaboda.org

Память про белорусских героев — наша сила и гордость.

Гродненские активисты установили крест повстанцам Кастуся Калиновского на кургане в Лидском районе 14 апреля. Крест в высоту составляет 5,5 метров, сообщил «Радыё Свабода» гродненский активист Вадим Саранчуков.

Саранчуков говорит, что, когда устанавливали крест, просто физически ощущалась благодарность повстанцев за то, что не забыли их жертву.

«Да, мы помним! И Костюшко, и Калиновского, и слуцких повстанцев, и Куропаты. И эта память - сила и гордость моего края», - написал Вадим Саранчуков.