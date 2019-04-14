Социал-демократы лидируют на выборах в парламент Финляндии 14.04.2019, 22:02

В Финляндии закрылись избирательные участки на парламентских выборах.

Почти 4,5 миллиона человек в воскресенье, 14 апреля выбирали членов Эдускунты однопалатного парламента), срок полномочий которых составляет 4 года, пишет «Немецкая волна».

На 200 мест в Эдускунте претендовали 2468 человек, в том числе 165 депутатов нынешнего созыва. В выборах участвовали в общей сложности 19 партий, 9 из которых представлены в нынешнем парламенте.

Согласно предварительным результатам голосования после подсчета 35,5 % избирательных бюллетеней, Социал-демократическая партия Финляндии набирает 18,9 процента голосов. Второе место занимает консервативная Национальная коалиционная партия с 17,2 процента голосов. Либеральная партия "Финляндский центр" во главе с и.о. премьер-министра Юхой Сипилей получает 15,4 процента голосов, а правые популисты из "Истинных финнов" - 15,1 процента.

Правительство ушло в отставку

В начале марта правительство Юхи Сипили ушло в отставку в связи с проваленным проектом масштабных реформ социальной сферы и здравоохранения. Президент Финляндии Саули Ниинистё поручил кабинету министров продолжить исполнение обязанностей до избрания нового парламента. Важными темами предвыборной борьбы помимо реформ являлись отношения с Россией и борьба с изменением климата.