Минчанка продала квартиру за $35 тысяч и 30 из них подарила посреднику 2 15.04.2019, 12:57

4,701

Фото: Анна Иванова

История сомнительной сделки.

Месяц назад Анна (имя героини изменено) хотела рассказать, как ее развели мошенники и как новые хозяева по капле выдавливают из квартиры. А на днях ударила с ними по рукам и собрала вещи, чтобы переехать в комнату с общей кухней. Но вообще, эта история началась четыре года назад. Тогда, в свои 30 лет, Анна уже успела заработать язву, серьезный алкоголизм и очутиться на социальном дне, где происходит много загадочных и необъяснимых явлений. Так в жизни Анны не пойми откуда материализовался солидный мужчина по имени Андрей, предложил ей $5000, и горизонт событий сомкнулся. История тяжелой зависимости и очень стремной инвестиции в недвижимость — в материале Onliner.

Через два года мужчина по имени Андрей явится в Следственный комитет с повинной и сам расскажет эту историю — о том, как уговорил Анну продать квартиру с возможностью жить в ней, и нашлись покупатели, готовые заплатить за убитую «двушку» с таким довеском $35 тыс.

Анна знала, что почти вся сумма достанется Андрею Вакуле и его подельнику Олегу Зиневичу, но в силу своей зависимости не удержалась от соблазна быстро получить $5000 на карман и за пару дней спустить их на спиртное.

Из материалов следствия:

13.06.2015 в отделении «Беларусбанка» на имя Анны был открыт вклад «Четыре сезона», размер вклада составлял $5000 в эквиваленте. 15.06.2015 была произведена последняя операция по счету — снятие наличных, после чего счет был закрыт.

Позже 55-летняя покупательница, которая заплатила $35 000 за квартиру с Анной в придачу, будет уверять следствие, что понятия не имеет, кто такой Андрей Вакула. Ее сын будет говорить, что Анна сама предложила им свою квартиру, сказалась серьезно больной и обещала переехать в комнату. Олег Зиневич умрет в СИЗО в ожидании суда, Андрей Вакула получит 10 лет с конфискацией, а Анну будут атаковать звонками и спрашивать, когда же она соизволит освободить жилплощадь.

Фантастический дом и Анна, которая в нем обитала

Дом на улице Козлова, где до пятницы жила Анна, не особенно похож на пансионат. Девятиэтажка находится в центре города, но о ее скверной репутации знают даже на окраинах. На углу находится государственный пункт приема драгметаллов, возле которого цыгане пасут клиентов, чтобы купить у них золото по более выгодной, чем предлагает государство, цене. Во двор дома регулярно захаживают асоциалы и приезжают милицейские уазики. Пока мы разглядываем мрачные окрестности, мимо проходит человек пять школьников с портативной колонкой и читающим оттуда рэпером Фейсом.

Историю Анны здесь знают многие. Не нужно быть следователем, чтобы обратить внимание на дверь с обожженным замком, обильно расписанную баллончиком.

— Она здесь все еще появляется, хотя чаще бывает в соседнем доме, где живут ее друзья, — говорит сосед Анны по этажу.

Мы спускаемся во двор, обмениваемся парой слов с людьми босяцкого вида, которые стоят возле гаражей, и они сразу, без малейшей заминки указывают на нужный подъезд.

Это один из тех подъездов, где еще сохранились кодовый замок и маленькое зарешеченное окошко, через которое, если оно разбито (а оно разбито), можно просунуть руку и открыть дверь изнутри. Мы находим нужную квартиру и нажимаем кнопку звонка. Открывает крупная хозяйка с химической завивкой. Следом появляется хрупкая молодая женщина с заметными следами алкоголизма на довольно красивом лице.

Сейчас Анне 34 года. На улице к таким, как она, без раздумий обращаются «девушка». Полгода назад она начала жизнь с чистого листа: завязала с алкоголем, устроилась на работу. На вопрос, зачем в 2015-м согласилась получить $5000 от сделки стоимостью в $35 000, отвечает так:

— Понимаете, я тогда очень сильно злоупотребляла. Они приехали, эти риелторы. Сначала один, вот этот Акулов: «Ну давай, я вижу, тебе плохо, плохо…» Потом бутылку купит. Вот так вот обрабатывали. Пообещали, что 5000 этих долларов положат на счет, оплачивать «коммуналку» будет покупатель. Техпаспорт мой на эту квартиру был у тети. Они без документов, без ничего провели эту сделку. $5000 положили на счет… А потом как все получилось… Эти деньги ушли у меня за один день. Ну конечно, кто-то «подбрил» их. А $30 000 разделили между собой этот Акулов и второй (его подельник Зиневич. — Прим. Onliner).

— Вас не смутило, что вам перепадет только $5000?

— Ой, я даже знаю. В тот момент я ничего… Вы понимаете, в каком состоянии я была? Вы, конечно, не поймете это. Что дали деньги в руки — и сразу же по магазинам.

— Получается, что по договору квартира принадлежит покупателям, но вы вправе там проживать, сколько захотите?

— Проживать могу, но понимаете, они ж просто делают жизнь невыносимой. Он пошел, этот покупатель (сын покупательницы. — Прим. Onliner), в Мингаз — мне пришли отрубили газ. Потом свет. Сказал: «Пойду еще сделаю, чтобы воду отключили». Звонят постоянно: «Ну что мы будем с тобой делать?» А когда мошенников посажали, приезжал следователь. И эти покупатели ему сказали, что я позвонила им сама. Позвонила и сказала: купите у меня квартиру. Типа у меня рак, дайте денег попить-пожить на прощанье.

Из материалов следствия:

В ноябре 2017 года в отдел по борьбе с организованной преступностью поступило письменное заявление от Анны, в котором она просит привлечь к ответственности Вакулу и Зиневича, которые в 2015 году мошенническим путем завладели принадлежащей ей квартирой.

Опрошенная Анна подтвердила, что ей было известно о продаже принадлежащей ей на праве собственности квартиры за $35 000, данные денежные средства были переданы Зиневичу и Вакуле с ее личного согласия. От данной сделки за продажу квартиры на имя Анны был открыт расчетный счет, на который зачислены денежные средства в размере $5000 в эквиваленте. Анна понимала, что денежные средства в размере $30 000 достанутся третьим лицам, и была согласна на это, так как у нее имелись договоренности с Вакулой и Зиневичем, в силу которых она получила только $5000, а также возможность проживать в своей квартире после ее продажи.

Сотрудниками управления была истребована и приобщена к делу расписка Анны, составленная ей собственноручно, в которой указано, что она получила от покупательницы $35 тыс. за продажу квартиры. В расписке указано, что Анна не имеет претензий к покупательнице.

Опрошенная покупательница пояснила, что перед покупкой квартиры Анна рассказала ей и ее сыну, что тяжело больна, не знает, сколько ей осталось жить, что ей сейчас нужны деньги и она хочет хорошо пожить, жаловалась на проблемы с желудком… О том, что в действительности Анна продала свою квартиру за $5000, покупательнице ничего не известно.

Опрошенный сын покупательницы пояснил, что Анна сама выступала с инициативой продажи квартиры, жаловалась на состояние здоровья, проблемы с желудком, тем самым мотивируя продажу квартиры.

— Им же тоже нужно было что-то говорить, — делится своей версией произошедшего подруга Анны. — Если они скажут, что их эти риелторы нашли и предложили купить квартиру вместе с Аней на халяву, то потеряют и квартиру, и деньги. Я думаю, что они посоветовались с каким-то юристом, поэтому во время следствия настаивали на том, что через [черных риелторов] ничего не делалось, что она их сама нашла, сама им предложила квартиру и сама продала. И вот теперь звонят: «Давай что-то решать, ну так а что, ну так как?» А Аня говорить не умеет, только мямлит. Если бы меня это дело, тьфу-тьфу, не дай бог коснулось, я бы им, конечно, сказала. Чья квартира и сколько я там буду жить.

Мы не успели взять у Анны обстоятельное интервью. Месяц назад она считала себя обманутой и собиралась бороться за квартиру, а неделю назад уже ударила по рукам с новыми собственниками этой самой квартиры и огорошила новостью: «Слишком поздно. Я согласилась на комнату».

— Они позвонили, нашли комнату. Ну такая, неплохая, ездила смотреть. А в квартире этой, честно вам скажу, нет ни света, ни газа. Свет отключен за долг в 400 рублей. За газ они вроде бы оплатили задолженность, но чтобы его подключить, нужно новую плиту покупать, а я зарабатываю очень небольшие деньги. За подключение тоже нужно платить. Ну что меня в этой квартире держит? Хочу район поменять, мне уже все тут надоело. Не буду я ворошить прошлое, и все на этом.

Роль Вакулы, который оказался не при делах и знаком только с таинственным риелтором

Похожих эпизодов в деле Андрея Вакулы и его приятелей было много — почти три десятка, но по эпизоду с Анной и ее квартирой на Козлова правоохранители не стали возбуждать уголовное дело за отсутствием состава преступления: ничье доверие он не обманул да и вообще практически не отсвечивал, не оставлял следов и не проходил ни по каким документам.

Из материалов проверки:

Решение о продаже квартиры принималось добровольно, какого-либо влияния путем угроз, обмана от Вакулы и Зиневича на Анну не осуществлялось.

В кабинете у следователя покупательница квартиры и ее сын утверждали, что понятия не имеют, кто такой Андрей Вакула, никогда с ним не встречались и ни о чем не договаривались. Просто присматривали квартиру и нашли такой вариант. Сделку консультировал давний знакомый, который работает начальником отдела продаж в одном из крупных столичных агентств недвижимости. И вот он якобы знал Вакулу.

Из материалов проверки:

Опрошенная покупательница пояснила, что Вакула и Зиневич ей не знакомы, какого-либо участия в процессе ведения переговоров с Анной они не принимали, в связи с чем Анна утверждает, что получила только $5000, ей неизвестно.

Сын покупательницы пояснил, что ему наглядно знакомы Вакула и Зиневич, а также сообщил тот факт, что они занимались совершением сделок с объектами недвижимости, общались с риелтором, который оказывал консультативную помощь в процессе приобретения квартиры и являлся начальником отдела в одном из минских агентств недвижимости, где ранее работал сын покупательницы.

Опрошенный риелтор пояснил, что действительно оказывал консультации покупательнице и ее сыну при приобретении квартиры на улице Козлова. Свое знакомство с Вакулой и Зиневичем он поясняет тем, что вышеуказанные лица занимаются риелторской деятельностью (до того, как стать мошенником, Вакула действительно работал в агентстве недвижимости. — Прим. Onliner) и обращались к нему за консультацией. В день совершения сделки по квартире на улице Козлова он их не видел, какого-либо участия в данной сделке они не принимали.

Риелтор выступал в роли консультанта при совершении сделки купли-продажи в части отражения в договоре такого понятия, как «квартира с правом проживания», и вопроса а том, какие могут быть дальнейшие последствия. Он объяснил, что такие сделки распространены в Минске и что в дальнейшем покупательница должна будет приобрести комнату для Анны, после чего сумма будет соразмерна рыночной стоимости квартиры ($50 000). Выгода заключается лишь в том, что квартира приобретается в рассрочку ($35 000 сразу и $15 000 через некоторое время), что, в принципе, всех устраивало.

В кабинете у того же следователя Анна подтвердит, что на словах она действительно обещала переехать в комнату, но с тех пор передумала и решила остаться в квартире. Последствия, казалось бы, очевидные, но то ли знакомый риелтор о них не предупредил, то ли покупатели понадеялись на авось. Ко всеобщему удовлетворению, неделю назад Анна передумала снова, но с момента сделки прошло четыре года.

Как, если не через Вакулу, Анна материализовалась в жизни всех этих людей вместе со своей убитой «двушкой», из материалов проверки не ясно. Мы уже писали, что на социальном дне происходит много необъяснимых и загадочных вещей. Сама Анна помнит эту историю плохо: дело было четыре года назад, и в те времена она тяжело пила, поэтому все нюансы и обстоятельства померкли на фоне $5000, которые посулил ей мошенник. А риелтор (он и сегодня работает начальником отдела продаж в одном из крупных столичных агентств недвижимости) отказался общаться с Onliner на тему той сделки, поскольку подписал бумаги о неразглашении тайны следствия.