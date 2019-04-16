Белорус рассказал, как старая Toyota кормит его в США 18 16.04.2019, 8:56

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В день удается заработать около $150.

Как много значений у слова «блок». Для строителя это элемент будущего дома. Блок защищает боксера от ударов соперника. Программист блоком скорее назовет элемент исходного кода. Еще есть блок двигателя, блок питания, блок управления, блокфлейта и много других блоков. Для героя нашей сегодняшней статьи блок — это способ выжить в восьми с половиной тысячах километров от дома. Сергей (имя изменено) со своей женой переехали из Минска в США около трех лет назад. Они не программисты и не дизайнеры. Звезд с неба не хватали и просто решили изменить свою жизнь к лучшему. Почему бы и нет? Перепробовав несколько работ и сменив два штата, Сергей нашел оптимальный для себя способ заработка на чужбине. Для этого ему понадобились местные права и старенькая Toyota Prius, пишет onliner.by.

С чего все начиналось?

Вкратце расскажем предысторию. Первой работой у Сергея была СТО. Будучи неглупым малым, белорус уже через неделю после приезда в США (семейная пара перебралась в город Нью-Йорк) устроился на автомобильный сервис, где помогал чинить машины. Это была не совсем простая СТО — она специализировалась на гибридных автомобилях. Неудивительно, что, выбирая себе машину (без нее в США никак), Сергей остановился на Prius. Немолодой хетчбэк обошелся в 1900 долларов. Копейки по отношению к американским заработкам. Тогда еще никто не знал, что эта машина будет в прямом смысле слова кормить семью.

Проработав на СТО около года, парень решил уйти на менее трудную (физически) работу и устроился в так называемый Transportation. Работа не пыльная. От молодого человека требовалось возить людей, которым по страховке положена периодическая медицинская помощь, из дома в больницу и обратно. Это был первый опыт работы водителем в США. Конечно, понадобились местные права, сдать на которые оказалось проще простого (пришлось, правда, напрячься с документами).

Месяцы шли, и обстоятельства вынудили белорусскую пару переехать в штат Вашингтон. Погрузив все нажитое почти за два года в электро-бензиновую Toyota, ребята двинули на запад снова начинать все «с нуля». Спустя две недели амбициозные белорусы расставляли мебель в своей новой арендной квартире в пригороде Сиэтла.

Хотел в Uber, получилось как всегда

— Изначально я ехал и думал, что устроюсь в Сиэтле в Uber или Lyft. Но моя машина 2005 года оказалась слишком старой для этих сервисов в Вашингтоне (хотя в некоторых штатах это был проходной год), поэтому пришлось брать свежее авто напрокат и работать на нем. Помню, как в первую неделю, абсолютно не зная Сиэтла, я поехал развозить людей. Хорошо, что в США очень простая организация улиц в городах — влился в дело без особых трудностей. Но в итоге работа не оправдала себя: аренда рабочей машины съедала большую долю заработка, поэтому я решил искать работу, где смогу использовать свой Prius.

Что такое Amazon Flex?

Порывшись в интернете, Сергей обнаружил программу Amazon Flex. Вообще, она создавалась как подработка. После основной работы любой человек, подключенный к системе, может поработать курьером и развезти товары по определенному району. Здесь уже год машины роли не играет — главное, чтобы была вместительной. Заезжаешь на «амазоновский» склад, загружаешься и едешь по заранее проложенному маршруту доставлять коробки. В США доставка товаров осуществляется просто под дверь: курьер фотографирует посылку, оставленную у входа, и уезжает.

Изначально парень рассматривал Flex как способ свести концы с концами, подыскивая новую работу. Но в итоге научился быстро и эффективно выполнять функции курьера, зарабатывая в день порядка 100 долларов. Корреспондент Onliner провел целый рабочий день на пассажирском кресле его Toyota и узнал обо всех тонкостях подобного заработка.

Для работы курьером в США нужно иметь: Social Security, права конкретного штата, разрешение на работу в США (или гражданство).

— Кроме документов и машины, для подключения к системе Flex нужно еще пройти так называемый Background check. Компания проверяет, нет ли у тебя криминального прошлого или множества штрафов за нарушение ПДД. Если все чисто, устроиться на такую работу не составляет труда. Конечно, это не то, о чем я мечтал, но для человека, начинающего жизнь с нуля в чужой стране, программа Flex оказалась палочкой-выручалочкой. На аренду жилья и еду хватало, даже когда я работал один. Сейчас на работу устроилась и моя жена. Уже проще.

Так что за блоки?

Блоком называется набор посылок, которые берется развозить курьер. Есть несколько типов блоков, которые разделяются не по количеству адресов, а по приблизительному времени на развоз. Самый маленький — час. Самый большой — 4 часа. Чем продолжительнее блок, тем больше он стоит. Доставив 2-часовой набор, заработаешь 38 долларов. Блок на 3 часа оценивается в 59 долларов. Курьер, поработавший 3,5 часа, получает 66 долларов. Самый большой блок длится 4 часа и стоит 76 долларов.

В праздники или выходные есть повышающий коэффициент на блоки. Стоимость может увеличиваться и в случае слабой активности курьеров — если водителей не хватает, Amazon повышает ставки. Самый дорогой блок, который доводилось развозить Сергею, — 4-часовой за 120 долларов. Это было перед Рождеством.

— По цифрам кажется, что это очень большой заработок. Особенно по белорусским меркам. Ведь за день можно сделать несколько блоков и получить более 200 долларов. Но не стоит забывать про деньги, потраченные на бензин. Их никто не компенсирует. Плюс налог, который в США хоть и платится раз в год, но деньги на него желательно откладывать с каждого заработка. И хорошо, если машина не ломается, ведь в противном случае в уравнении появляется еще графа «ремонт авто». Что касается моего Prius, я им полностью доволен. Тьфу-тьфу, никаких проблем с ним не было никогда. Мало того что расход небольшой — 45 миль на галлон (чуть более 5 литров на 100 км. — Прим. Onliner), так он еще и очень вместительный! Порой владельцы среднеразмерных кроссоверов на складах Amazon смотрят на меня с завистью, когда я складываю диван и получаю огромный грузовой отсек.

Как все работает?

У водителя, подключенного к системе Flex, есть приложение, где периодически появляются блоки, привязанные к определенному времени (когда нужно подъехать на склад за посылками). Отслеживать их — настоящая охота. Хорошие блоки, само собой, быстро разбирают. Работать можно сколько хочешь. Есть время только на один блок в неделю — пожалуйста. Желаешь целыми днями развозить посылки — твое право. Теоретически в день можно делать три больших блока. Практически получается только два.

Бронировать блоки можно заранее. Отказаться от него можно не позже чем за 45 минут до начала. Опоздать на склад за загрузкой можно максимум на пять минут. Приехав на склад, сам загружаешь посылки в свою машину, и программа выстраивает оптимальный маршрут для доставки. Причем до старта блока ты не знаешь, в каком районе он будет. Иногда приходится ездить в соседние города (это не так страшно, как кажется: обычно ехать минут 20). Если взял блок и опоздал на склад (приехал через 6+ минут), то на первый раз дается предупреждение, а на второй — тебя отключают от системы.

Приехав к первому адресу, ищешь среди всех своих посылок фамилию, указанную в приложении. Обычно коробок несколько десятков, поэтому первые искать нелегко. Для исключения ошибки сканируется штрих-код на посылке, программа подтверждает, что товар выбран правильный для конкретного адреса. Коробку необходимо положить на порог дома или у двери в квартиру и сфотографировать. Приложение уведомит клиента, что товар доставлен, а курьер отправляется по следующему адресу. Воровство товаров из дворов — редкость в США, но если товар очень дорогой, то клиент может указать, чтобы посылку вручили ему в руки либо оставили у консьержа апартмент-комплекса. К слову, курьер понятия не имеет, какие товары доставляет, — для него это просто куча коробок разной величины.

Если за три часа не успеваешь сделать трехчасовой блок

Если прошло три часа и блок, рассчитанный на это время, еще не доставлен (остались посылки), то Amazon не требует дополнительной работы — оставшиеся товары доставляешь обратно на склад. За это формально не предусмотрены штрафы, но злоупотреблять «медлительностью» не стоит: у каждого курьера есть рейтинг, и он понижается, если ты постоянно не успеваешь выполнять блоки. Наборы посылок составляют с большим запасом времени, и чаще трехчасовой блок можно сделать за два часа, чем не успеть развезти все товары.

К слову, торопиться тоже нет смысла: следующий блок можно взять только по прошествии того времени, что отведено на предыдущий. То есть даже если трехчасовой блок успеешь развезти за час, придется ждать два часа, пока система снова начнет показывать тебе новые блоки. Видимо, это сделано для того, чтобы курьеры не нарушали ПДД и не были жестко привязаны к формуле «время — деньги».

— Чаще всего блоки собраны очень грамотно: все посылки в одном районе, ты укладываешься по времени. Но порой бывает такое, что какой-нибудь один товар нужно везти в соседний город. Тогда, конечно, можешь не успеть и возвращаешь посылку на склад. За составление блоков отвечают люди, поэтому здесь нельзя исключать человеческий фактор, когда, например, сотрудник склада просто по ошибке включил, например, посылку в Такому в блок, который предназначен для города Белвью. Еще можно не доставлять товары во дворы, где есть непривязанные собаки или любая другая опасность.

Возле одного дома я как-то прочитал надпись на табличке: «Если вы способны прочитать этот текст, я имею право вас пристрелить: вы зашли слишком далеко на частную собственность»...

Иногда можно получить деньги не работая

Обычно блоки бронируются за пару часов до старта. В редких случаях — с вечера на утро. И если ты забронировал этот блок и приехал на склад, то ты гарантированно получишь обещанные деньги. Иногда даже не проехав и одной мили. На складах Amazon порой случаются сбои, и один блок выбирают в приложении два разных курьера. И тот, кто приезжает вторым, просто получает деньги. Конечно, случается такое редко, и специально приезжать в последние секунды не стоит. У нашего соотечественника такое случилось лишь однажды.

Сколько можно заработать в месяц?

— Учитывая, что для меня это, можно сказать, основная работа, я обычно не беру маленькие 2-часовые блоки. Если только у них не повышенный коэффициент. Как правило, я работаю с блоками на три, три с половиной и четыре часа. В день получается сделать два блока. После этого можно развозить еду — через это же приложение Flex. Там уже не блоки, а просто наборы еды. Едешь ты мимо ресторана, тебе в телефоне выскакивает сообщение, что можно завезти отсюда еду и заработать столько-то денег. Я сразу вижу маршрут и сумму. Обычно это от 10 до 20 долларов за поездку. Если не перетруждаться и ездить только в рабочее время, развозя по два блока, а потом доставлять еду, можно заработать 150 долларов в день. Это «грязными». Отнять налог, деньги на бензин и амортизацию машины, получится чуть более 100 долларов. Если работать по праздникам и выходным, три-четыре тысячи долларов в месяц можно заработать.

Какие трудности в работе курьера?

— Когда живешь в таком штате, как Вашингтон, нужно быть готовым к тому, что здесь постоянно идут дожди или снег. Для офисного работника это не беда, а когда ты 50 раз в день выходишь из машины и идешь к порогу чьего-то дома, то непогода является главной трудностью. В системе именования улиц и нумерации домов в США все очень логично — сделаешь два блока и поймешь, как здесь что устроено. Разве что в некоторых апартмент-комплексах случайным образом разбросаны номера домов. Не по алфавиту. Иногда приходится работать не в самых приятных районах. Это в фильмах все американцы живут в красивых благополучных деревушках. Возле Такомы есть кварталы, где страшно выходить на улицу. Вот там порой становится не по себе, когда несешь посылку. Ведь кроме маленького бейджика и стикера на машине, я никак не обозначен и фактически врываюсь на чужую частную собственность с какой-то коробкой в руках. Бывает такое, что жена что-то закажет, а муж и не в курсе. Приходится объяснять разозленным хозяевам, кто я такой и чего приперся. Вообще, я не рассматриваю эту работу как что-то серьезное или то, чем стоит гордиться. Это временный заработок, пока не накоплю сумму на обучение и не сменю вид деятельности. Не для того я ехал в США, чтобы всю жизнь работать курьером.