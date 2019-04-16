Tageszeitung: Путин не уверен в своих региональных вассалах 1 16.04.2019, 11:31

Путинская партия «Единая Россия» потерпела ряд сокрушительных поражений.

"С 2015 года в России растет число уголовных процессов против региональных политиков. Обвинения не всегда обоснованы (...). За этим вполне может скрываться стратегия", - считает журналист немецкого издания Die Tageszeitung Клаус-Хельге Донат (перевод – inopressa.ru).

Уже три года под арестом находится бывший заместитель министра культуры Григорий Примуров, обвиняемый в мошенничестве и организации преступного сообщества. Недавно за хищение миллиардов рублей был арестован экс-министр Михаил Абызов. Из-за финансовых махинаций задержан и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, который, по слухам, также участвовал в нелегальной торговле лесом с Китаем.

На самом деле, отмечает Хельге-Донат, Ишаев позволил себе кое-что похуже: "Он больше не был лояльным. Во время региональных выборов осенью на Дальнем Востоке он отказал в поддержке кремлевскому кандидату. Путинская партия "Единая Россия" потерпела сокрушительное поражение", - указывает журналист.

"На первый взгляд, все случаи связаны с коррупцией. Такое впечатление намеренно транслируют всем". Однако, по мнению политолога Николая Петрова из Высшей школы экономики, этот сигнал, направляемый всем губернаторам, "призван сделать их более лояльными и преданными".

"Репрессии против региональных элит растут с 2015 года, - подчеркивает издание. - Ранее большинство дел были направлены против мэров. Сегодня от них не защищены и губернаторы. Ежегодно меняют как минимум 20 из них. Только в 2018 году в провинции было возбуждено 35 уголовных дел против руководства. 25 из них закончились тюремным заключением, 18 человек были приговорены более чем к 5 годам лишения свободы. Чаще всего за этим стоит спецслужба ФСБ. "В круговорот вовлекаются новые группы, которые раньше считались неприкосновенными", - говорит Петров.

"Настоящими адресатами таких карательных мер являются группы и социальные слои, к которым принадлежат обвиняемые. Это называют "репрессивным популизмом": решительные меры пользуются успехом у недовольных граждан", - отмечает издание.

"Бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов говорит, что ситуация в стране ухудшается и Кремль опасается за лояльность элит. "Побольше сажайте в тюрьму, оказывайте давление и отправляйте по очереди в кутузку", - таковы, по словам Милова, сигналы, направляемые спецслужбе", - передает Die Tageszeitung.