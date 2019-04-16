Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета 9 16.04.2019, 11:39

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Закон поддержали 68% депутатов.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России, сообщает meduza.io.

Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов заявил, что операторов связи обяжут установить некие средства противодействия угрозам, хотя что такое угроза — неизвестно, сообщает «Новая газета».

«На все это будет выделено 30 млрд рублей из федерального бюджета, еще 30 млрд потратят операторы, а всем этим будет руководить организация, которая прославилась как слон в посудной лавке, пытаясь заблокировать Telegram», — сказал он, добавив, что фракция ЛДПР против принятия законопроекта.

Ранее нижняя палата российского парламента одобрила поправку к законопроекту о российском сегменте интернета, согласно которой он вступит в силу с ноября 2019 года. Операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной с 1 января 2021 года.