Регистрация на ЦТ, тестирование, выдача сертификатов: когда и куда идти абитуриентам 16.04.2019, 16:27

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Зарегистрироваться на тесты можно со 2 мая.

В этом году централизованное тестирование будет проходить с 11 июня по 1 июля. Зарегистрироваться на тесты можно со 2 мая по 1 июня. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, пишет tut.by.

Резервными днями для сдачи ЦТ определены 6, 8 и 10 июля. Для регистрации на них отведено три дня — 30 июня и 1−2 июля. Сдать ЦТ в резервные дни можно будет только в Белорусском государственном университете.

Время работы пунктов регистрации на ЦТ единое — с 9 до 19 часов. Время начала всех тестов осталось прежним — 11.00.

Стоимость участия в централизованном тестировании — 0,1 базовая величина, то есть 2 рубля 55 копеек, напомнил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Во время длинных майских выходных пункты регистрации на ЦТ будут работать в непраздничном режиме. Это сделано для того, чтобы абитуриенты и их родители могли спокойно зарегистрироваться на ЦТ.

Рабочими днями в пунктах регистрации будут 2, 3, 4, 6, 10, 11 и 13 мая.

Получить сертификаты абитуриенты этого года смогут с 10 июля в пунктах проведения ЦТ. Те абитуриенты, которым придется сдавать тесты в резервные дни, — с 13 июля и только в БГУ.

Прием документов в вузы на бюджетное отделение начнется 12 июля и завершится 17-го. Прием документов от абитуриентов, которые планируют учиться платно, продлится до 4 августа.

Выпускники профильных классов, которые хотят поступать на педагогические специальности, должны успеть подать документы с 12 по 14 июля.

Внутренние экзамены в университетах пройдут с 18 по 26 июля.

Сроки зачисления на бюджет — по 28 июля, на платное — по 6 августа.

В этом году, отметила первый замминистра, правила вступительной кампании остались прежними. Кроме одного: в разных учреждениях образования внутренние экзамены будут одинаковыми. Это правило действует для абитуриентов, которые поступают на сокращенный срок обучения, уже определились со специальностью, но еще не выбрали вуз.