В Индонезии проходят «самые сложные» выборы в мире 1 17.04.2019, 8:05

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Выборы в Индонезии

Всего в выборах принимают участие 245 тысяч кандидатов.

В Индонезии в среду, 17 апреля, началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов, сообщает dw.com.

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (01.00 по Минску) в восточных провинциях, включая Папуа. В столице - Джакарте - выборы стартовали на два часа позже.

Голосование завершится в 13.00 (07.00 по Минску), всего в стране - три временные зоны. Отдать свой голос смогут около 93 из 260 млн жителей страны.

Сценарий пятилетней давности

За главный государственный пост поборются два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто.

Это противостояние фактически является повторением сценария 2014 года, когда последний из них проиграл конкуренту.

По итогам предыдущей кампании Видодо одержал верх за счет поддержки социального плюрализма, мер стимулирования экономики и модернизации инфраструктуры.

Субианто надеется на этот раз взять реванш и позиционирует себя как сильного лидера, придерживающегося курса на соблюдение закона и порядка, а также консервативных исламских ценностей.

Соперник критикует Видодо за то, что тот не сдержал предвыборных обещаний о ежегодном экономическом росте на уровне 7 процентов. Вместе с тем за пять лет пребывания президента у власти этот показатель не опускался ниже 5 процентов.

"Самые сложные выборы в мире"

Всего в выборах разного уровня принимают участие более 245 тыс. кандидатов, которые борются за 20 тыс. мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.

Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тыс. участков задействованы около 6 млн сотрудников. Эксперты уже назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".

Как ожидается, оглашение официальных итогов выборов состоится 25 апреля.