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Джоли сменила фамилию после развода

  • 17.04.2019, 11:08
Брэд Питт и Анджелина Джоли

Актриса избавилась от двойной фамилии с приставкой Питт, которую взяла после бракосочетания в 2014 году.

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли решила сменить фамилию. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил журнал ET (перевод — korrespondent.net).

Напомним, после свадьбы актриса официально стала Джоли-Питт, как и ее дети.

Двойная фамилия была указана во всех ее документах, включая паспорт и права. Теперь она снова записана как Анджелина Джоли.

Ранее стало известно, что суд одобрил заявления Джоли и Питта о разводе. Бывшие супруги продолжат работать над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества, что может занять несколько месяцев.

Голливудские актеры поженились в 2014 году. За время совместной жизни у пары родилось трое детей, также они растили троих приемных.


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