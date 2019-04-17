В Украине нашли могильную плиту Яна Борщевского — автора «Шляхтича Завальни» 1 17.04.2019, 14:37

Фото: chudnivnews.in.ua

Она находилось на частном подворье жителя Житомирской области.

В Чуднове Житомирской области Украины нашлась могильная плита известного белорусско-польского писателя XIX века Яна Борщевского, сообщает «Союз белорусских писателей».

Нашлась она на частном подворье одного из горожан. Мужчина рассказал, что еще в 2002 или 2003 году копал траншею для газовой трубы и наткнулся на чугунную плиту. Она лежала в земле на глубине 50 сантиметров. Весила находка около 30-35 кг.

10 лет плита просто стояла под хлевом, а потом хозяин цементировал двор и часть территории решил прикрыть плитой. Со временем ржавчина с плиты стерлась, и стала видна надпись. Хозяева считали, что она сделана по-немецки. Однако их дочь, четвероклассница Елена, решила поискать в интернете, кому принадлежит захоронение.

Ян Барщевский

Девочка старательно переписала фамилию и имя, которые были началом надписи, и решила поискать в интернете перевод. Первая же статья вывела на писателя Яна Борщевского.

Надпись на плите переводится так: «Ян Борщевский, который любил Бога, природу и людей, писатель вдохновений и чувства. Жил 70 лет. Умер 28 февраля 1851 года».

Скорее всего, это плита с места захоронения белорусско-польского писателя Яна Борщевского: свои последние годы он провел как раз в Чуднове. Здесь он в 1851 году и умер.

Наиболее известное произведение Яна Барщевского — «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах».

Фото: chudnivnews.in.ua

Фото: chudnivnews.in.ua

Ян Борщевский — польский и белорусский писатель, поэт, издатель, один из основателей новой белорусской литературы.

Родился в деревне Мураги Полоцкого уезда Витебской губернии (нынешний Россонский район Витебской области) в семье грекокатолического священника, предположительно принадлежавшей к обедневшему шляхетскому роду. Учился в Полоцком иезуитском коллегиуме, где приобрел известность стихотворца и чтеца, выступал с собственными орациями и стихами, в 1809 году написал поэму в классическом стиле «Пояс Венеры» (не сохранилась; язык, на котором было написано произведение неизвестен, возможно польский или латынь). Студенческие каникулы чаще всего проводил в путешествиях по окрестностям озера Нещердо.

Благодаря своей склонности к поэтическим экспромтам, был желанным гостем на семейных торжествах деревенской шляхты. Первые известные стихи, написанные по-белорусски — «Дзеванька» («Девонька», посвящен любимой девушке, Максимович) и «Бунт хлопаў» («Бунт холопов»). Также занимался живописью — рисовал пейзажи и карикатуры, пользовавшиеся популярностью среди местных жителей.

После окончания Полоцкого коллегиума (в 1812 году преобразованного в академию) приблизительно в 1816 году, работал учителем и гувернером в различных местах на малой родине. Путешествовал по Беларуси, собирал фольклор.

В середине 1820-х (скорее всего 1826 или 1827 году) переехал в Санкт-Петербург, где преподавал греческий и латинский языки в нескольких государственных заведениях, сам также изучал литературу древности. Исполняя поручения морского ведомства, побывал во Франции, Великобритании и Финляндии, путешествовал по Полотчине и Мстиславщине. В Петербурге познакомился с Адамом Мицкевичем, в 1839 году — с Тарасом Шевченко.

В 1840—1844 годах Бoрщевский вместе с другими членами литературного кружка, состоящего главным образом из выходцев из Белоруссии, занимался изданием ежегодного альманаха Niezabudka («Незабудка») на польском языке.

Редколлегия журнала имела контакты с виленским «Демократическим обществом» (1836—1838), распространяла запрещенные стихи.

На страницах «Незабудки» Борщевский печатал главным образом рассказы в стихах. От классицизма постепенно перешел к романтизму. В 1843 году в журнале «Rocznik literacki» («Литературный ежегодник») впервые были напечатаны его белорусские стихи — «Дзеванька», «Гарэліца», возможно им обработанная (авторство полностью не доказано) народная песня «Зязюля» («Кукушка»).

В 1844—1846 годах издал свое главное произведение — книгу «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях» (тома 1—4, на польском языке, гравюры Р. Жуковского), отдельные части которого раньше печатались в журналах «Rocznik literacki» и «Athenæum». Материальную помощь в издании книг Барщевского оказал виленский литератор Александр Зданович. В журнале «Рубон» в 1847 году вышла вторая часть повести «Деревянный старичок и мадам Инсекта».

В 1846 (либо в 1847) году (возможно, в 1847-м) по приглашению польского писателя Генриха Ржевуского переехал в город Чуднов на Волыни. Поселился в доме графини Юлии Ржевуской (урожденной Грохольской), где также жил известный художник-график Наполеон Орда.