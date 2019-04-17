Не может быть!3
- Александр Сотник
- 17.04.2019, 19:38
- 2,456
Сейчас россияне - на уровне изоляции интернета. А дальше...
- Путин будет править больше 20 лет.
- Не может такого быть!
- Россия нападет на Грузию.
- Не может такого быть!
- Россия будет воевать с Украиной!
- Бред! Не может быть!
- В России будут сжигать еду.
- Ты больной? Иди лечись!
- Россия будет шантажировать весь мир ядерным оружием.
- Ты вообще дебил?
- Россия изолирует интернет.
- Это нереально!
(Сейчас мы здесь)
- Россия запретит свободный выезд за рубеж.
- Это невозможно!
- Россия первой применит ядерное оружие и развяжет большую войну с Западом.
- Не может такого быть! У них на Западе дети!..
Ну-ну...
Александр Сотник, Facebook