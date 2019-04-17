Не может быть! 3 Александр Сотник

17.04.2019, 19:38

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Александр Сотник

Источник: belsat.eu

Сейчас россияне - на уровне изоляции интернета. А дальше...

- Путин будет править больше 20 лет.

- Не может такого быть!

- Россия нападет на Грузию.

- Не может такого быть!

- Россия будет воевать с Украиной!

- Бред! Не может быть!

- В России будут сжигать еду.

- Ты больной? Иди лечись!

- Россия будет шантажировать весь мир ядерным оружием.

- Ты вообще дебил?

- Россия изолирует интернет.

- Это нереально!

(Сейчас мы здесь)

- Россия запретит свободный выезд за рубеж.

- Это невозможно!

- Россия первой применит ядерное оружие и развяжет большую войну с Западом.

- Не может такого быть! У них на Западе дети!..

Ну-ну...

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