Тимошенко назвала будущего президента Украины 5 17.04.2019, 19:53

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Юлия Тимошенко

Политик заявила, что Украина уже состоялась как независимое государство, и никакие выборы президента этого не смогут отменить.

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, занявшая третье место по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины считает, что новым главой государства станет Владимир Зеленский.

Об этом Тимошенко заявила в видеообращении, размещенном в Facebook, передает nv.ua.

"Нам с вами нужно вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей ежедневной жизни и больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. Нужно уже думать, как с этим жить дальше", - заявила Тимошенко.

По словам Тимошенко, Украина уже состоялась как независимое государство, и никакие выборы президента этого не смогут отменить.

"Мы уже подтвердили, что можем противостоять любым авторитаризмам и режимам и любым изменениям курса...Будьте спокойны", - считает Тимошенко.

16 апреля Киевский международный институт социологии опубликовал соцопрос, согласно которому во втором туре выборов шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 72,2% украинцев среди тех, кто собирается голосовать, а действующего президента Украины Петра Порошенко - 25,4%.

В свою очередь, Порошенко заявил, что о росте своего рейтинга, который достиг 40%.

Заместитель директора КМИС Антон Грушицкий считает, что заявление президента основано на результатах телефонных опросов, согласно которым у Порошенко заметна тенденция к росту рейтинга.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

По результатам первого тура, украинцы будут выбирать между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Примечательно, что шоумен избегает общения с журналистами. Его позицию по ряду вопросов чаще всего озвучивают представители его штаба.