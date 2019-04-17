США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы 1 17.04.2019, 22:25

Центробанк Венесуэлы сейчас используется «в качестве инструмента незаконного режима Мадуро», отметили в Минфине США.

Власти США ввели санкции против Центрального банка Венесуэлы, а также никарагуанского финучреждения Banco Corporativo.

Об этом сообщается на сайте американского Минфина в среду, 17 апреля, передает korrespondent.net.

В ведомстве отметили, что Центральный банк Венесуэлы сейчас используется "в качестве инструмента незаконного режима Мадуро, который продолжает грабить венесуэльские активы и эксплуатировать правительственные учреждения для обогащения коррумпированных инсайдеров".

"Соединенные Штаты предприняли шаги для обеспечения того, чтобы регулярные операции по дебетовым и кредитным картам могли продолжаться, и личные денежные переводы и гуманитарная помощь продолжались", – заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Кроме того, в санкционный список по Венесуэле были добавлены два физлица – глава Центробанка Венесуэлы Рузза Теран и представитель правительства Никарагуа Ортега Мурилло.