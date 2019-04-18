Иванка Трамп: Я отклонила предложение отца стать главой Всемирного банка 18.04.2019, 9:06

Иванка Трамп

Предложение о новой должности прозвучало в форме вопроса.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп рассказал изданию Atlantic, что спросил свою дочь, не хочет ли она занять самую высокую должность во Всемирном банке, «потому что она очень хорошо разбирается с цифрами», сообщает ВВС.

И вот теперь уже Иванка рассказала об этом эпизоде. По ее словам, в ответ на это предложение, она сказала отцу, что вполне счастлива своей должностью советницы Белого дома.

В итоге Дональд Трамп все же принял участие в выборе кандидатуры нового президента Всемирного банка: им стал американский экономист Дэвид Малпасс.

За Соединенными Штатами давно закреплено неофициальное право выбирать руководителя Всемирного банка.

Выступая перед журналистами во время визита в Кот-д'Ивуар, Иванка сказала, что предложение о работе «прозвучало в форме вопроса», но она от этого предложения отказалась.

По ее словам, Дэвид Малпасс отлично справится с этой работой.

На вопрос, не предлагал ли ей президент еще какие-то заманчивые должности, она заявила: «Пусть это останется между нами».

Между тем сам Дональд Трамп в интервью на прошлой неделе признавался, что подумывал сразу о нескольких должностях для своей дочери, включая посла в ООН, поскольку, по его словам, она — прирожденный дипломат.

Однако его отговорили от выдвижения дочери на эту должность. «Скажут — это непотизм, хотя это бы не имело ничего общего с непотизмом», — пояснил президент Трамп.

Иванка Трамп сейчас совершает турне по странам Африки, пропагандируя «Глобальную инициативу развития и процветания женщин» (W-GDP) — программу американского правительства, призванную расширить трудовую занятость среди женщин.

Запуск этой инициативы состоялся в феврале и совпал по времени с предложением Трампа сократить размеры зарубежной помощи и запретить американскую помощь медицинским организациям, пропагандирующим или выполняющим аборты.