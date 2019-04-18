В Украине суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка» 2 18.04.2019, 14:07

Национальный банк Украины не соглашается и готовится к подаче апелляционной жалобы.

18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину относительно национализации, сообщила пресс-служба НБУ, пишет "Новое время".

"Национальный банк Украины не соглашается и готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда города Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выводе неплатежеспособного ПАО КБ Приватбанк с рынка с участием государства. Так, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПАО КБ ПриватБанк с рынка с участием государства, нарушающей нормы действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук сообщил, что решение будет обжаловано Национальным банком.

"Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции. В очередной раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - заявил он.

В Нацбанке добавили, что такие решения наносят вред международному имиджу Украины. Регулятор предложит Совету по финансовой стабильности обратиться к РНБО и Кабмину по поводу подобных судебных практик.

"Международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация ПриватБанка была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности. Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований.

После вывода неплатежеспособного банка с рынка с участием государства, ПриватБанк полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сегодня является самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы", - заявила первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

В Нацбанке подчеркнули, что решение о признании ПриватБанка в декабре 2016 года неплатежеспособным и его последующее выведение с рынка с участием государства основывались на уменьшении размера регулятивного капитала до отрицательного значения. Недостаток в капитале ПриватБанка был обнаружен по результатам стресс-тестирования и подтвержден результатами инспекционной проверки и независимой международно признанной аудиторской компанией.

"Поскольку бывшие акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по финансовому оздоровлению банка, о чем лично уверяли в своем письменном обращении, Национальный банк признал ПриватБанк неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением приобрести права собственности на акции банка", - напомнили в НБУ.