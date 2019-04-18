Синоптики: В пятницу будет до +19°С 18.04.2019, 14:49

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Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

19 апреля страна будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в умеренно теплой воздушной массе. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, местами до -3°С; максимальная - днем +12..+17°С, по западу до +19°С, сообщает Гидромет.

20 апреля ночью погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с севера. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по республике, а по Витебской и Могилевской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, при прояснениях до -3°С; максимальная - днем +10..+17°С, в юго-западных районах до +19°С.