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Украинцам массово «звонит Порошенко» и просит поддержать его на выборах

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  • 18.04.2019, 16:11
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Иллюстрационное фото president.gov.ua

В штабе действующего президента Украины подтвердили, что используют «звонок президента» избирателям.

Украинцы начали сообщать в соцсетях, что получают телефонные звонки, в которых им проигрывается запись обращения Петра Порошенко. Президент Украины просит прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс.

Как сообщает liga.net, в штабе Порошенко подтвердили, что используют «звонок президента» избирателям. Она также обнародовала аудиозапись телефонного обращения. «Добрый день, это Петр Порошенко, президент Украины. 21 апреля – решающий день, который определит судьбу страны. Прошу вас поддержать мой курс», - говорит президент. Он также подчеркивает, что его курс – это "демократия и достоинство", "стабильная гривня", а также путь в ЕС и НАТО. "Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени", - заключил президент в записи.


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