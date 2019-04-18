Родители: Нам предлагают платный вход в школу 10 18.04.2019, 16:53

2,157

После ЧП в школе в Столбцах на рынке турникетов случился всплеск.

Трагедия в Столбцах потребовала простых ответов на вопрос «как повысить систему безопасности?». Кто-то предлагает усилить службу охраны и ограничить использование мобильных телефонов, пишет onliner.by.

Другие говорят, что лучшие охранники — учителя. Но тем временем на рынке турникетов случился всплеск. Пусть беды в Столбцах они никак не помогли бы избежать, но в целом давно олицетворяют безопасность и контроль. В редакцию обратилась мама ученика с вопросом о цене контроля.

Речь в письме идет о минской средней школе №32. Хотя можно было бы и избежать конкретики — вопросы общие. На днях родители получили такую вот бумагу. Это не документ, не заявление и не приказ — обычный листок для опроса.

Родители начали считать, и им не понравились итоги.

«В школе 44 класса (информация с сайта) по примерно 30 человек, то есть что-то в районе 1320 человек. Карточка стоит 3 рубля за штуку — то есть 3960 все отдадут разово. Еще по 2 рубля в месяц — итого 2640 рублей. За эти деньги можно нанять в штат три человека с нормальной зарплатой. Любая CRM-система для организации в месяц стоит дешевле обслуживания турникетов. Откуда такие суммы и что входит в обслуживание, а главное, почему берется плата с родителей? Ответов нет», — подытоживает автор письма.

Поговорить с директором школы не получилось. Сначала она сказала, что впервые слышит о турникетах, потом — что нужно готовиться к урокам, и опять положила трубку.

Журналисты связались с компаниями, которые производят и устанавливают турникеты. Вот их расчеты.

«Проект для школы стоит от 8 до 16 тысяч рублей»

— После трагедии в Столбцах мы получили более 50 запросов на установку оборудования, — рассказали в компании «ТривиТех», которая производит турникеты и другие средства контроля. — Были жаркие месяцы. Было бы еще больше установленных объектов, но не у всех школ есть деньги.

Грубо говоря, проект для школы стоит от 8 до 16 тысяч рублей. Причем мы одни из самых конкурентоспособных в Беларуси. Недешево? Конечно: турникеты, стойки ограждения, замки. Но важно отметить, что мы турникеты устанавливаем без сопровождения — наш программный комплекс не подразумевает отправку SMS.

«Через школы доходит искаженная информация»

— Плата за обслуживание 2 рубля? Вот так до родителей и доходит искаженная информация, — возмутились в компании «Инфопост». — Чтобы велся учет проходящих людей, нужна карта доступа, которую мы изготавливаем по спискам, предоставленным школой. Карта именная. Если родители хотят получать информацию о своем ребенке (время прихода-ухода), то заключают с нами договор отдельный. Если не хотят — ребенок просто пользуется картой. Или вообще ходит через калитку, которая открывается кнопкой дежурного. И ничего не платит тогда.

Да, карта стоит 3 рубля (есть варианты дороже, кстати). Покупка, печать, ламинация, сборка, программирование — она нам самим обходится не дешевле 2 рублей. Программное обеспечение стоит в разы дороже, чем затраты на оборудование.

— Что получают родители в обмен на 2 рубля в месяц?

— Есть два вида уведомлений о времени прихода и ухода учащихся. Через SMS или мобильное приложение. Программный комплекс стоит в разы дороже всего оборудования. Дорого, потому что сделано на основе технологии блокчейн — мы дистанционно имеем возможность исправлять все сбои, не связанные с механическими повреждениями. Не важно, где находится школа. Плюс ведение статистики в день — школа получает всю информацию о проходах.

— Что скажете по поводу подсчета родителями доходов обслуживающей компании?

— В вашей калькуляции есть цифра 2640 — 100% нигде не собирается, таких школ нет. Хочется знаете что сказать: классный бизнес! Надо делать самим. Здесь же вообще нет затрат!

Многие школы вообще просто покупают оборудование и дальше работают с ним так, как считают нужным. Кто-то за госденьги покупает, был и такой опыт. Но сегодня почти нигде такие системы уже не работают: оборудованию нужен хозяин, который будет следить за ним, поддерживать в рабочем состоянии, исправлять ошибки.

Мы же говорим о безвозмездной аренде. Закупаем за свой счет оборудование для организации пропускного режима. Сумма зависит от проекта здания: турникеты, контроллеры, электромагнитные калитки, провода, ограждения, проектно-монтажные работы с расчетами для МЧС. Примерно проект на 4 турникета может стоить около 15 тысяч рублей.

В ответ мы должны понимать, что школа набирает достаточное количество пользователей, чтобы имела коммерческий смысл бесплатная установка турникетов. Если есть спрос, мы начинаем сотрудничество.

Вокруг этой темы столько слухов... Вот в этой школе 1300 детей, а это еще тысячи взрослых: родители, бабушки, родственники. Чего мы только не слышали о себе за два года работы: была и грязь, и похвала.