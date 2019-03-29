Трагедия в Столбцах: школьник признал свою вину частично 29.03.2019, 10:43

3,000

ФОТО: МИКИТА НЕДАВЕРКОВ

Подросток осознавал преступный характер своих действий и мог руководить ими.

15-летнему школьнику из Столбцов предъявлено обвинение в убийстве двух людей и покушении на еще двух. Он частично признал свою вину, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Продолжается расследование уголовного дела о трагедии в СШ № 2 города Столбцы. Уже есть предварительные данные, но так пока остается неизвестным главное — мотив.

«Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной Госкомитетом судэкспертиз в отношении подростка, он осознавал преступный характер своих действий и мог руководить ими», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, оглашено, что подросток признал свою вину частично. Он все так же находится под стражей. В деле разбираются сотрудники Главного следственного управления СК.

Школьнику уже предъявлено обвинение по ряду статьей Уголовного кодекса:

— убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139 УК);

— покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 УК).

Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах совершил нападение с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, еще два школьника были госпитализированы.

Подозреваемого задержали спустя два часа сотрудники милиции и ОМОНа. Были возбуждены два уголовных дела — по ч. 2 ст. 139 (Убийство) и по ч. 1 ст. 14 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщал сайт Сharter97.org, 11 февраля в Столбцахученик 10-го класса средней школы №2 напал с ножом на учительницу и одноклассников. Два человека от полученных травм скончались, еще двое получили тяжелые ранения.