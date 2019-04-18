Игорь Комлик: Мы пройдем все судебные инстанции - и внутри страны, и за рубежом 2 18.04.2019, 18:51

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Игорь Комлик

Фото: nn.by

Лидеры профсоюза РЭП пытаются обжаловать приговор.

18 апреля Минск городской суд рассматривал апелляцию лидеров профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича и оставил в силе решение суда Центрального района Минска.

«Мы пройдем все ступени обжалования, а потому будем обращаться и в Верховный суд», - рассказал Игорь Комлик сайту palitviazni.info.

Игорь Комлик добавляет, что они с Геннадием Федыничем абжалуют решение Минского городского суда.

«Надо показывать, насколько абсурдна наша система, - говорит собеседник. - Показывать, насколько она грязными методами действует, если черное называет белым. Но обещаю, что пройдем все судебные инстанции - и внутри страны, и за рубежом».