На въезде в Киев транспортный коллапс, люди едут со всей страны 19.04.2019, 17:51

На дебатах в НСК «Олимпийский» будут присутствовать 60 тысяч человек.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества людей, прибывающих на дебаты кандидатов в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны», - сказал Яровый.

Он добавил, что полицейские работают над ее решением.

Водителей призвали относиться с пониманием.

В МВД отметили, что ожидается, что на НСК «Олимпийский» будут присутствовать около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.