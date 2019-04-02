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Леонид Судаленко: У нас каждый, кто не согласен с властью – уже «экстремист»

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  • 2.04.2019, 16:07
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Петр Марковский

Дела в судах притягивают «за уши».

2 апреля стало известно, что судья суда Центрального района Гомеля Сергей Карманович отправил на доработку в Центральный РОВД административное дело за распространение экстремистских материалов в отношении жителя областного центра Петра Марковского, сообщает «Гомельская весна».

Судья вынес постановление о том, что изложенные в протоколе обстоятельства не соответствуют диспозиции указанной в нем статьи (ч.2 ст.17.11. КоАП). Протокол по делу составлен 1 марта, следовательно, у стражей порядка есть еще месяц на устранение недостатков. В противном случае дело будет прекращено ввиду пропуска двухмесячного срока, в течение которого он должен быть рассмотрен.

Мужчину обвиняют в том, что еще осенью прошлого года на своей странице в социальной сети «Фейсбук» он поделился публикацией «Что делать, если вас загоняют в БРСМ. Советы от анархистов».

Марковский считает, что его преследуют за активность и участие в «маршах нетунеядцев» 2017 года.

По мнению правозащитника Леонида Судаленко, государственные органы слишком широко трактуют само понятие «экстремизм».

«Берут социальную сеть, любую группу, которая критикует власть, и признают ресурс экстремистским. У нас каждый, кто не согласен с властью – уже экстремист. Если есть ограничение на распространение информации, то должно быть объяснение - какую цель преследует данное ограничение? Это затрагивает права и свободы иных граждан, национальную безопасность, территориальную целостность государства? Пока я вижу, что дело притянуто за уши», - прокомментировал ситуацию Судаленко.

Напомним, согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.


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