Фотофакт: На МКАД сразу у двух авто отлетели колеса 9 2.04.2019, 18:37

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Фото ОГАИ Центрального РУВД

Незадолго до инцидентов водители обеих машин были на шиномонтаже.

2 апреля на Минской кольцевой автодороге у двух автомобилей во время движения отлетели колеса.

Об этом происшествии агентству "Минск-Новости" рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Анастасия Редько.

Причем у "Опеля" колесо, оторвавшееся от машины, покатилась по МКАД. К счастью, аварии не случилось. Госавтоинспекторы вернули колесо владельцу.

Выяснилось, что незадолго до инцидентов водители обеих машин были на шиномонтаже и ставили на свои автомобили сезонные шины.