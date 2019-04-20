«Дебаты задорные: президента страны вынуждают встать на колени» 8 20.04.2019, 10:59

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Фото: reuters

Стало понятно, что у Украины все получится.

Об этом, комментируя вчерашние дебаты кандидатов в президенты Украины, написал в «Фейсбуке» российский журналист и писатель Алексей Беляков.

«Дебаты задорные. То есть не дебаты, конечно, а баттл. Эмоции, интонации, жесты. Но это, блин, политическая жизнь и борьба. Президента страны резко обрывают, когда заканчивается его время. Президента страны вынуждают встать на колени. Не знаю, что будет дальше с этой страной, но у них есть все шансы, несмотря ни на что. Они живые и угарные. Я очень надеюсь, что получится. А бабушка у меня Потапенко, и эта страна мне родная».