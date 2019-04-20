Павел Северинец: Затронуты серьезные вещи, эту власть ничего хорошего не ожидает 20.04.2019, 14:39

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Павел Северинец

Фото: «Белсат»

Диктатор в Куропатах объявил войну белорусскому народу и Богу.

Сопредседателя Белорусского христианской демократии Павла Северинца 20 апреля освободили из изолятора временного содержания после 15 суток ареста, который он отбывал за попытку остановить крестолом в Куропатах.

Политик отметил, что своими действиями по сносу крестов глава Беларуси Лукашенко объявил войну белорусскому народу, народной памяти и Богу, сообщает «Белсат».

«А это серьезная вещь. Я думаю, что ничего хорошего его на этом пути не ожидает», – заявил он.

Павел Северинец после освобождения

Фото: «Белсат»

Павла Северинца задержали 5 апреля, но судили только через три дня. Его приговорили к 15 суткам ареста: за мелкое хулиганство (5 суток) и неподчинение милиции (10 суток). В рапорте свидетель, милиционер Удодов, написал, что Северинец «упирался ногами в землю».

Павел Северинец после освобождения

Фото: «Белсат»

18 апреля над политиком состоялся очередной суд — на этот раз за 4 апреля. Его, а также других защитников Куропат, осудили в сумме на Br 6018, или почти на $ 3000.

Напомним, 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.

12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.