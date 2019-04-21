Цены на бензин опять выросли на копейку 8 21.04.2019, 8:34

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Но не все этим довольны.

В Беларуси с 21 апреля снова увеличили цены на бензин.

Это уже девятое с начала года повышение цен на моторное топливо.

Таким образом, новые цены следующие:

бензин АИ-92-К5-Евро — 1,52 рубля;

бензин АИ-95-К5-Евро — 1,63 рубля;

бензин АИ-98-К5-Евро — 1,84 рубля;

дизельное топливо — 1,63 рубля.

Вполне вероятно, что в плавное развитие ценового сценария, разработанного в концерне «Белнефтехим», могут вмешаться внешние факторы. По сообщениям независимых СМИ, руководство большинства сетей белорусских АЗС обратилось в Совмин с просьбой установить «адекватные» цены на моторное топливо (как оптовые, так розничные), которые позволили бы им работать без убытков, что в сложившейся сейчас ситуации невозможно. В настоящее время все они находятся на грани банкротства, пишет neg.by.

Однако пока никаких последствий это обращение не имело.

Традиционно, теперь сообщение о повышении цен на моторное топливо пресс-служба Белнефтехима сопровождает цифрами, характеризующими рост с начала текущего года цены нефти марки Urals, закупаемой для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, и увеличение розничных цен на бензин и солярку. На 19 апреля они составили 19,4% и 5,2%, соответственно, так что потенциал у роста «бензиновых» цен еще очень большой.