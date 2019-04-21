Виктория Азаренко: Горжусь своей командой

Виктория Азаренко: Горжусь своей командой2
- 21.04.2019, 18:55
Теннисистка уверена, что у сборной Беларуси большое будущее.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сделала пост в своем Instagram.
«Даже несмотря на то, что мы проиграли очень тяжелую игру, я покинула площадку с улыбкой не из-за результата, а потому, что для меня это похоже только на начало нашего путешествия! Я горжусь своей командой. Я рада возможности играть за свою страну и уверена, что у нас большое будущее!
Спасибо, дамы! Давайте продолжать ... Это будет весело.
Всем болельщикам огромное спасибо за бессонные ночи», – написала Азаренко.
Напомним, что сегодня сборная Беларуси проиграла Австралии в полуфинале Кубка Федерации.