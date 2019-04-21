Сегодня ночью можно увидеть пик весеннего звездопада 1 21.04.2019, 21:03

В ночь на понедельник белорусы смогут наблюдать пик метеорного потока Лириды - будет сыпаться до 20 метеоров в час.

Ежегодный весенний звездопад - это метеорный поток Лириды, который жители Земли наблюдают в апреле. В 2019 году одно из самых красивых небесных явлений приходится на период с 14 по 30 апреля, а его пик состоится уже 22 и 23 апреля, передает korrespondent.net.

В ночь с воскресенья, 21 апреля, на понедельник, 22 апреля, начиная с 21:00, наблюдать интенсивный звездопад смогут и жители Беларуси. Лириды будут сыпаться примерно по 20 штук ежечасно, "вылетая" из созвездия Лиры. Чтобы их увидеть, лучше лечь ногами к северу, западу или к югу. Метеоры начнут падать сверху из точки, которая расположена в 60 градусах над горизонтом.

Всего в 2019 году будет около 50 звездопадов, но не все такие яркие, как нынешний поток Лириды.

Что такое метеорный поток Лириды

Большинство звездопадов (метеорных потоков) порождено кометами. Проносясь по своим орбитам, они высыпают пыль и мелкие крупинки. Этот мусор влетает в атмосферу Земли на огромных скоростях и расчерчивает небо яркими струйками.

Ежегодный весенний метеорный поток Лириды характеризуется довольно быстрыми метеорами, входящими в земную атмосферу со скоростью примерно 49 км в секунду. Источником потока является большое количество пыли и мелких обломков, которые оставляет комета C/1861 Тэтчер во время прохождения возле Солнца. Комета C/1861 G1 Тэтчер, в 1861 году пролетевшая рядом с Землей, подпитала поток. В 2276 году она вернется и, вероятно, опять пополнит поток.

Лириды - один из старейших метеорных потоков, наблюдаемых человечеством. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до н.э. — когда китайцы обратили внимание и записали, что «звезды падали как дождь». В ту эпоху весенний звездопад был гораздо интенсивнее.