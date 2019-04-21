Зеленский: Порошенко позвонил мне и поздравил с победой 3 21.04.2019, 22:27

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Фото: tut.by

Петр Порошенко заверил Владимира Зеленского в готовности оказывать повсеместную помощь.

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что ему уже позвонил действующий глава государства Петр Порошенко и поздравил его с победой, заверив в готовности оказывать повсеместную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я очень благодарен президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко – только что он поздравил меня с победой. Я ему благодарен – он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды", - заявил Зеленский на брифинге.