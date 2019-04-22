Почему белорусам не стоит рассчитывать на рост зарплат 2 22.04.2019, 9:22

1,332

Фото: charter97.org

У работников каких сфер и регионов зарплаты больше всего отстают от средней.

В то время как средняя зарплата в стране уменьшается второй месяц подряд, Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу наращивать зарплаты тех, у кого они не дотягивает до планки в 500 долларов.

— Мы должны создать людям минимальные условия для жизни. И мы обеспечили 500 долларов. Теперь пришла очередь поддержать тех, у кого нет такой суммы, — заявил он.

Кстати, средняя зарплата все еще не дотягивает до 500 долларов. По официальным данным, в феврале этого года она составила 977 рублей.

В 9 из 15 сфер экономики, по которым Белстат ведет учет, средняя зарплата ниже средней по стране. Дальше всего от нее зарплаты работников сельского хозяйства.

Если сравнить среднюю зарплату по областям, то самая низкая в Могилевской области, а самая высокая, традиционно, в Минской и в столице, пишет Завтра твоей страны.

Шансов на рост зарплат мало

Добиться того, чтобы у всех зарплата была не ниже средней или у большинства была близки к средней, нереально, считает старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб.

— Что с зарплатами ни делай, расслоение в любом случае останется. И все же имеет смысл пытаться поднимать зарплаты тем, у кого они наиболее низкие, — говорит аналитик.

Как правило, ниже зарплаты в бюджетном секторе. Следовательно, на их повышение потребуются государственные ресурсы. Но серьезная часть заработанных бюджетом денег уходит на погашение и обслуживание внешнего госдолга. И так будет продолжаться не один год.

— Запланировано, что четверть необходимой суммы на погашение долгов и выплаты процентов по ним, будет идти из заработанных бюджетом денег, а три четверти будут рефинансироваться. Если возникнут сложности с рефинансированием, то на погашение долгов придется отдавать больше денег из бюджета. Соответственно, будет гораздо меньше ресурсов, чтобы поднимать зарплаты бюджетникам, — объясняет Вадим Иосуб.

Есть простой вариант для повышения зарплат, который белорусские власти уже не раз использовали, — включение печатного станка. Но это лишь повысит номинальные зарплаты, в то время как реальные останутся прежними.

— В этом случае населению дадут много денег, но из-за работы печатного станка вырастает инфляция, которая съест весь рост. Вроде бумажек в кошелке станет больше, но на самом деле богаче люди не станут, — говорит Вадим Иосуб. —Подобный путь уже приводил к гиперинфляции, многочисленным валютным кризисам. И много раз обжегшись на этой практике, думаю, государство вряд ли вернется к ней.

Остается единственный «здоровый» вариант для роста зарплат – показывать хорошие темпы экономического роста.

— Нужен достаточно серьезный рост ВВП, желательно, чтобы он был выше среднемировых. А еще лучше для развивающейся страны иметь рост в 5-6%, — говорит аналитик Альпари.

Но ввиду отсутствия реформ, а также регулярных заявлений на самом высоком уровне о том, что никаких серьезных структурных преобразований не предвидится, надеяться на такие темпы роста не приходится.

Значит, не стоит серьезно рассчитывать и на возможность роста зарплат бюджетников, заключает эксперт.