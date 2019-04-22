В Алжире арестованы приблеженные к свергнутому диктатору миллиардеры

В Алжире арестованы приблеженные к свергнутому диктатору миллиардеры1
- 22.04.2019, 16:22
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Задержанные обвиняются в коррупции.
В Алжире арестованы пять крупнейших бизнесменов, входивших в окружение диктатора Абдельазиза Бутефлика, недавно ушедшего в отставку после массовых протестов, сообщает "Радыё Свабода".
Среди арестованных по обвинению в коррупции миллиардеров — Иссад Ребраб и четверо братьев из семьи Кунинеф.
На прошлой неделе генерал-лейтенант Гаидо Салах, начальник генштаба алжирской армии, который сыграл важную роль в уходе Бутефлике с должности, заявил, что против ряда представителей алжирской элиты будут возбуждены уголовные дела по обвинению в коррупции. Обвинения уже выдвинуты против бывшего премьера и министра финансов страны.
Президентские выборы в Алжире назначены на 4 июля.