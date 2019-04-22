В Минске отключают батареи: на неделе в Беларуси до 24 градусов тепла 22.04.2019, 18:25

Отопительный сезон для всех потребителей Минска заканчивается 22 апреля.

Об этом рассказала начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передают «Минск-Новости».

В частности, батареи отключат в жилых домах, общежитиях, гостиницах, учебных заведениях, детских садах, школах, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках.

По данным Белгидромета, на этой неделе в Беларуси ожидается теплая и сухая погода. Во вторник и среду днем 16-21 тепла.

В четверг будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Ночью 3-10 градусов тепла, днем – 18-24.

В пятницу и в выходные сохранится теплая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.