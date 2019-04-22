Интернет и ряд других услуг «Белтелекома» подорожают 13 22.04.2019, 20:18

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Стоимость услуг «Белтелеком» повысит с 3 мая.

«Белтелеком» с 3 мая повышает стоимость услуг, информирует пресс-служба предприятия.

Это касается доступа в интернет и пакетов услуг электросвязи. Цена увеличится в среднем на 4%. В среднем на 5% увеличится стоимость справочно-информационных услуг, услуг телеграфной связи, телевидения, международных телефонных соединений, выхода на абонентов сотовой подвижной электросвязи и др. Новые тарифы см. здесь.

В то же время не изменятся тарифы на регулируемые услуги местной и междугородней телефонной связи, доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения.