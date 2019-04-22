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Коломойский рассказал, когда вернется в Украину

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  • 22.04.2019, 20:24
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Игорь Коломойский

Украинский олигарх ждет официальных результатов выборов.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину после обнародования официальных результатов выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал он в комментарии LB.ua.

Коломойский в 2018 году переехал из Женевы в Израиль. Ранее он заявлял, что намерен вернуться в Украину в случае, если президентом станет Владимир Зеленский.

Зеленский в свою очередь обещал, что после победы намерен выйти из "телевизионного партнерства" с Коломойским.


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