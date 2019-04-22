«Дзецюкі» впервые за три года дадут большой сольный концерт в Минске 22.04.2019, 22:27

Фото: charter97.org

Группа 28 апреля выступит в Минске на сцене Re:public.

На концерте будет представлен новый альбом «Радио «Harodnia», а также прозвучат старые песни группы, передает «Белсат».

Группа выступит в Минске впервые за последние три года. Ранее концерты «Дзецюкоў» в Минске отменяли власти, что, по мнению музыкантов, было проявлением политической цензуры в искусстве. По неофициальным данным, группа находилась в «черном списке».