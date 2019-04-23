Bitcoin установил рекорд года. Но что будет дальше 3 23.04.2019, 11:08

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Фото: Getty Images

Криптовалюта поднялась выше $5500.

Утром 23 апреля Bitcoin преодолел ценовую отметку в $5500. Аналитик Coindesk Омкар Годбоул отметил, что индекс RSI криптовалюты переместился выше ключевого диапазона сопротивления 53,00–55,00, что подтверждает долгосрочный «бычий» разворот. По мнению эксперта, главная цифровая монета может вырасти до $6000 в ближайшие месяцы, сообщает РБК.

Возможное начало «бычьего» ралли подтвердил и аналитик NewsBtc Аяш Джиндал. Он предполагает подъем BTC до ценовых отметок в $5800 и $6000.

Ранее обозреватель цифровой индустрии CryptoChartsJoe прогнозировал несколько иной сценарий развития будущего первой криптовалюты. Он считает, что биткоин может опуститься до минимума в $4000 и продержаться в таком ценовом диапазоне до августа. Однако, по словам специалиста, после падения произойдет подъем курса, начало «бычьего» ралли случится через 105 дней.

Сегодня вслед за первой криптовалютой подниматься начали и альткоины. Ethereum вырос на 2,66%, сейчас он стоит $174. Bitcoin Cash подорожал на 5,70%, до $305. Курс XRP практически не изменился за прошедшие сутки, он опустился на 0,01%, до $0,32.