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Чего стоит бояться диктаторам в Беларуси, Казахстане и России

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  • 23.04.2019, 16:40
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Фото: AFP

Как победа Зеленского повлияет на ситуации в странах постсоветского пространства.

Важным событием стала победа актера-комика Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине. Не станем анализировать причины, по которым он смог победить действующего главу государства Петра Порошенко с разгромным результатом, политический облик победителя, возможную программу его действий и кто за ним стоит, оставив все это украинским политикам и аналитикам.

Подчеркнем другое, важное для всего постсоветского пространства. Дело в том, что господин Зеленский, человек постсоветской формации, не только актер, но еще и чистой воды популист, и выиграл выборы благодаря тому, что избиратели голосовали на выборах не столько за него, сколько против действующего президента республики. А это очень чувствительно для России, Казахстана и Беларуси как государств с авторитарной политической системой, пишет портал kz.expert.

Чувствительно, поскольку свидетельствует о том, что правящим в этих странах элитам стоит начать опасаться не только внешних санкций и давления со стороны коллективного Запада, внутриэлитных войн и террористических (экстремистских) угроз, но и критического роста популистских настроений в современном постсоветском обществе.

Именно благодаря последнему и стало возможным в Украине, во-первых, буквально за несколько месяцев превратить относительно малоизвестного человека в проходного кандидата в президенты страны, во-вторых, обеспечить ему поддержку большинства избирателей без задействования административного ресурса, в-третьих, существенно дезорганизовать государственную машину.

Поскольку это второй за год случай смены действующего главы постсоветской республики нежелательным для него преемником (первый имел место в Армении, но в жестком уличном, а не выборном формате), российским, казахстанским и белорусским властям впору задуматься, как они будут противостоять уже не внесистемной оппозиции, а популистам новой формации,  отличающихся от политиков, использующих популизм как инструмент достижения целей, одной важной чертой.

Мы имеем в виду, с одной стороны, отсутствие четко обозначенной политической цели или задачи, а с другой -  присутствие вполне обоснованной, понятной всем и каждому мечты или надежды, которую невозможно раскритиковать, отбросить или опровергнуть.  


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