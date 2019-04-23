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Лидер мирового рейтинга О'Салливан проиграл любителю в первом раунде ЧМ по снукеру

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  • 23.04.2019, 18:49
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Ронни О'Салливан

О'Салливан проиграл в первом раунде чемпионата мира впервые с 2003 года.

Лидер мирового рейтинга Ронни О'Салливан не смог пробиться во второй раунд чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, передает pressball.by.

Англичанин в стартовом раунде уступил любителю Джеймсу Кэхиллу — 8:10.

Ранее 23-летний Кэхилл стал первым в истории любителем, которому удалось пробиться в основную сетку чемпионатах мира. За выход в четвертьфинал Джеймс поспорит с шотландцем Стивеном Магуайром.

О'Салливан проиграл в первом раунде чемпионата мира впервые с 2003 года. Ронни пять раз становился победителем турнира (2001, 2004, 2008, 2012 и 2013).


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