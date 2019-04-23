Лидер мирового рейтинга О'Салливан проиграл любителю в первом раунде ЧМ по снукеру 6 23.04.2019, 18:49

2,078

Ронни О'Салливан

О'Салливан проиграл в первом раунде чемпионата мира впервые с 2003 года.

Лидер мирового рейтинга Ронни О'Салливан не смог пробиться во второй раунд чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, передает pressball.by.

Англичанин в стартовом раунде уступил любителю Джеймсу Кэхиллу — 8:10.

Ранее 23-летний Кэхилл стал первым в истории любителем, которому удалось пробиться в основную сетку чемпионатах мира. За выход в четвертьфинал Джеймс поспорит с шотландцем Стивеном Магуайром.

О'Салливан проиграл в первом раунде чемпионата мира впервые с 2003 года. Ронни пять раз становился победителем турнира (2001, 2004, 2008, 2012 и 2013).