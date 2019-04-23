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Дешевый «шенген» или подорожание: чего ждать белорусам?

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  • Наталья Колесниченко
  • 23.04.2019, 19:42
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С визовым вопросом ситуация не так проста, как хотелось бы белорусам.

Все больше белорусов уезжает работать в Польшу

После кризисов 2008 и 2014 годов заметно растет отток рабочей силы из Беларуси. Потеря работников представляет особую проблему, поскольку сказывается на экономическом росте и развитии страны. Остается открытым вопрос возмещения потерь рабочей силы, отмечает директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей Казакевич.

Поток трудовых мигрантов из Беларуси в Евросоюз, особенно в Польшу, постоянно увеличивается. Это связано не только со все более растущим в пользу Польши разрывом в зарплатах во многих отраслях экономики. Сказались девальвация российского рубля, стагнация российской экономики, а также упрощение условий трудоустройства в Польше для белорусов, подчеркивает аналитик исследовательского центра EurasianStatesinTransition (EAST) Андрей Елисеев.

Количество приглашений от польских работодателей для белорусов по упрощенной схеме трудоустройства за последние пять лет выросло примерно в 12 раз − до 60 тысяч в 2017 году.

При этом рост числа белорусских трудовых мигрантов не воспринимается в Польше как проблема.

– Несколько десятков тысяч белорусов практически не заметны на фоне миллиона украинских граждан, которые тоже приезжают работать в Польшу. К тому же приезжающие трудоустраиваются там, где не хватает работников и где не трудятся поляки. Чаще всего в промышленности и сфере услуг, – поясняет эксперт варшавского Фонда имени Стефана Батория (Польша) Кшиштоф Мрозек.

Есть разница в географическом расположении работников из соседних с Польшей стран: украинцы выбирают крупнейшие польские города, а белорусы — не только их, но и города поменьше в приграничных регионах. По словам эксперта, это удобно как белорусам из-за близкого расположения к дому, так и самим городам, потому что именно оттуда часть поляков уехала в другие страны Евросоюза.

– Польше трудовые мигранты очень нужны. По разным оценкам, в следующие пять лет на польском рынке труда будут востребованы еще несколько миллионов человек, – прогнозирует Кшиштоф Мрозек.

А после того, как для украинцев открылся рынок труда Германии, польский бизнес рискует потерять значительную часть работников. Сильный отток может привести к закрытию предприятий и необходимости значительно увеличивать зарплаты, чтобы поляки вернулись трудиться на родину, отмечает эксперт варшавского Фонда имени Стефана Батория.

Заметный вклад в экономику Польши вносят поездки за покупками

Две трети поездок белорусов в Польшу совершают те, кто живет в радиусе 50 километров от границы. На них приходится около половины суммы всех покупок белорусов в Польше.

Например, в 2014 году на товары, не вошедшие в таможенные декларации, белорусы потратили там около 820 миллионов долларов. В тот год белорус, выезжающий в Польшу, в среднем за поездку оставлял в польских магазинах 220 долларов, говорит Андрей Елисеев. Но с тех пор траты белорусов в этой стране сократились. В третьем квартале 2018 года туристы из Беларуси за поездку тратили в Польше в среднем 160 долларов.

Путешественники, которые едут в соседнее государство за покупками, оказывают положительное влияние на развитие экономики приграничных регионов Польши.

– Хотя все равно сохранилась возможность приехать на шопинг, но после решения польских властей не открывать так называемые визы на покупки сделать это немного сложней. И это изменение было плохо воспринято не только белорусами, но и теми, кто открыл магазины, рестораны и другие заведения для тех, кто приезжает в них из Беларуси, – говорит эксперт варшавского Фонда имени Стефана Батория.

Долгий путь к дешевым визам

С вопросом визовой фасилитации ситуация не так проста, как хотелось бы белорусам. Переговоры Минска и Брюсселя об упрощении визового режима длятся с 2014 года. Последние пару лет представители обеих сторон регулярно уверяют, что до подписания документа остаются последние штрихи. Тем не менее постоянно возникают технические сложности.

У других стран Восточного партнерства весь процесс занял в среднем около двух лет, у Армении − меньше года, отмечает Андрей Елисеев.

– Судя по последнему комментарию главы МИДа Владимира Макея, вопросы посоглашению об упрощению визового режима якобы решены, последним препятствием выступало пожелание Польши увеличить число своих консульских работников в Беларуси, − напоминает эксперт.

Но остается нерешенным главный вопрос, который сопровождал переговоры все время, – это соглашение о реадмиссии. Его Беларусь все еще не готова подписать.

– Для Евросоюза этот пункт важен. Если хорошо работает система реадмиссии, к примеру, Польша может вернуть в Беларусь человека, который нарушил правила въезда или нахождения в стране. Если он не гражданин Беларуси, то уже она сама решает, что с ним делать дальше, – говорит Кшиштоф Мрозек.

Андрей Елисеев объясняет: вероятно, белорусские власти рассчитывали, что высланные из Евросоюза мигранты, которые попали туда через территорию Беларуси из России, будут высылаться непосредственно в Россию, у которой с Евросоюзом есть отдельное соглашение о реадмиссии, действующее уже около десяти лет. Но с Россией полностью урегулировать этот вопрос Беларуси не удалось.

Как отмечают эксперты, трудовая миграция напрямую не связана с упрощением визового режима. Оно ведь касается получения краткосрочных виз, которые не предполагают трудоустройство.

– На трудовой миграции запуск соглашения вряд ли скажется в сколько-нибудь значимой мере, – считает Андрей Елисеев.

По оценке Андрея Казакевича, стоимость визы не входит в число определяющих факторов, когда белорусы принимают решение уехать на заработки за границу.

– Трудовая миграция предопределяется прежде всего разницей в экономической ситуации в Беларуси и окружающих странах. В последнее время Польша стала более популярным направлением для белорусской трудовой миграции, чем Россия. При том, что с Россией нет никакой границы, но рынок труда там менее привлекателен для белорусов, чем польский. Хотя в последнем случае белорусам приходится оформлять рабочие визы, – отмечает эксперт.

Если Минск и Брюссель в ближайшие месяцы не подпишут соглашение о визовой фасилитации, то в конце 2019 года белорусам, скорей всего, придется платить за шенгенскую визу не ожидаемые 35 евро и не теперешние 60, а все 80. Новая редакция Визового кодекса ЕС, увеличивающая сумму визового сбора, вероятно, вступит в силу в октябре. А от подписания соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии до их вступленияв силу обычно проходит около полугода.

Наталья Колесниченко, «Бобруйский курьер»


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