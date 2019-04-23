В России нет законов 2 Михаил Пожарский

23.04.2019, 20:22

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В России не власть закона, а ее противоположность - власть произвола.

Мизулина вчера на каком-то очередном форуме заявила, что "Запрет — это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное — как хочешь".

Занятно, но нечто схожее - то, что свобода является порождением закона - это позиция Фридриха Хайека и либеральной традиции в целом. Почему? Ведь законы ограничивают людей. Однако в том-то и дело: в состоянии беззакония человек может делать что угодно. Но, во-первых, постоянно рискует стать жертвой насилия, а, во-вторых, не может планировать наперед даже самую малость. Ведь планы необходимо согласовывать с другими людьми, а при отсутствии общих правил поведения планы неизбежно обратятся в прах. Человек, который перманентно переживает за свою безопасность и понятия не имеет, что с ним будет завтра - не свободен.

Закон защищает от насилия, а также позволяет по-настоящему распоряжаться своей жизнью т.е. строить планы на длительный срок - в этом смысле закон освобождает. Однако закон должен обладать важнейшим качеством - предсказуемостью. Ведь закон - это самая противоположность произвола. Поэтому люди, во-первых, должны четко знать, где заканчиваются полномочия закона. Что закон может менять правила дорожного движения, но не может регулировать, с кем вам спать т.к. существуют сферы раз и навсегда защищенные - базовые права и свободы (зафиксированные, к примеру, в Билле о правах). Во-вторых, все остальные законы тоже не должны меняться произвольно и падать как снег на голову, а должны проходить через некоторую понятную процедуру (о чем, собственно, вся парламентская система).

Что из этого исполняется в России? Ничего. В России не власть закона, а ее противоположность - власть произвола. Причем основным источником произвола являются не какие-то бандиты с улицы, а само государство - бешеный принтер, который штампует указы произвольным образом безо всякой внятной процедуры, не говоря уже о контроле со стороны общества. В результате мы живем в первобытном состоянии непредсказуемости: можно строить планы о выборе профессии, бизнеса и т.д., но завтра зачесалась левая пятка Клишаса, и все ваши планы пошли прахом. В результате самые стабильные планы, которые можно строить в России - это планы эмиграции. Поэтому в России нет законов. То, что носит такое название выполняет противоположную функцию - вместо предсказуемости, усугубляет произвол. Это не законы, а "законы".

Михаил Пожарский, Facebook