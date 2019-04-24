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Жителей Дальнего Востока призвали выйти на митинги в желтых жилетах

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  • 24.04.2019, 11:39
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Акции против партии Путина запланированы на 1 мая.

На Дальнем Востоке РФ в мессенджерах распространяется видео с приглашениями выйти на "демонстрацию желтых жилетов" 1 мая. Организаторы акции заявляют, что соберутся на улицах разных городов Дальнего Востока для того, чтобы "выразить недоверие партии власти и местным чиновникам", сообщает Радио Свобода.

Авторы и герои ролика предлагают другим жителям дальневосточных регионов присоединиться к первомайской демонстрации, надев желтые жилеты, как это делают участники продолжающихся с ноября протестов во Франции. По словам активиста Алексея Петрова из Петропавловска-Камчатского, чиновники пытались помешать акции, запретив продавцам одного из рынков торговать желтыми жилетами.

В Петропавловске-Камчатском 1 мая активисты также организуют "открытый микрофон" для всех желающих высказаться по поводу политической и экономической ситуации в России. Смонтированный ролик с записями всех выступлений позже будет выложен в сети, сообщил редакции "Сибирь.Реалии" Алексей Петров.

Жители Магаданской области в комментариях под видео также заявили, что поддержат акцию "желтых жилетов". Участники намерены присоединиться к уже согласованному праздничному шествию.

В январе в центре Новосибирска состоялся митинг против повышения пенсионного возраста, НДС и цен на бензин, десятки участников которой вышли в желтых жилетах.

В ноябре 2018 года во Франции после объявления о повышении налогов на топливо начались митинги. Люди по всей стране в знак протеста надели светоотражающие желтые жилеты, отсюда и пошло название акции. Власти наложили мораторий на решение о повышении налога на топливо, однако протесты продолжаются под более широкими экономическими и политическими лозунгами – вплоть до отставки президента Франции Эманнуэля Макрона.


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