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Станислав Шушкевич: Чудовище должно уйти, нам нужны выборы, как в Украине

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  • 24.04.2019, 12:16
  • 2,175
Станислав Шушкевич

Победа демократии в Украине - отличный пример для Беларуси.

В воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента. По его итогам новым президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича итоги выборов в Украине:

- В Украине победила демократия. Что будет дальше покажет время, потому что ситуация действительно очень сложная. Российский бандитизм наложил лапу на Украину. Ему тяжело противостоять, но у меня такое впечатление, что Владимир Зеленский будет успешно это делать. Если говорить об экономике, то тут все будет зависеть от того, каким будет новое украинское правительство.

Повторюсь, в Украине победила демократия — это хороший пример для Беларуси. Нужно, чтобы это чудовище, которое правит у нас и заведует процессом «выборов» ушло в отставку. Таким чудовищам не место на нашей земле. Нам нужны выборы, как у украинцев.

- Какой, на ваш взгляд, должна быть политика нового президента Украины в отношении Беларуси?

- Начну с того, что в Украине существует много внутренних проблем. Зеленский уже высказывался про Минский процесс. Думаю, что, к сожалению, ничего здесь не получится, так как российская сторона не является субъектом переговоров. В общем, ничего человеческого не выйдет. Хотя, возможно, будет какой-то эвристический вариант. Надеяться на это нужно, но, повторюсь, я довольно скептически отношусь к этому напряженному Минскому процессу в котором не участвует страна-агрессор.

Владимир Зеленский является патриотом Украины. Уверен, он будет стараться проводить достойную и независимую внешнюю политику. Да, он аматор в политике, но человек талантливый и со всем справится.

Повторю, новый президент Украины настоящий патриот и будет действовать на пользу своей стране. Я в этом абсолютно уверен.

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