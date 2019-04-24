Станислав Шушкевич: Чудовище должно уйти, нам нужны выборы, как в Украине 2 24.04.2019, 12:16

2,175

Станислав Шушкевич

Победа демократии в Украине - отличный пример для Беларуси.

В воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента. По его итогам новым президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича итоги выборов в Украине:

- В Украине победила демократия. Что будет дальше покажет время, потому что ситуация действительно очень сложная. Российский бандитизм наложил лапу на Украину. Ему тяжело противостоять, но у меня такое впечатление, что Владимир Зеленский будет успешно это делать. Если говорить об экономике, то тут все будет зависеть от того, каким будет новое украинское правительство.

Повторюсь, в Украине победила демократия — это хороший пример для Беларуси. Нужно, чтобы это чудовище, которое правит у нас и заведует процессом «выборов» ушло в отставку. Таким чудовищам не место на нашей земле. Нам нужны выборы, как у украинцев.

- Какой, на ваш взгляд, должна быть политика нового президента Украины в отношении Беларуси?

- Начну с того, что в Украине существует много внутренних проблем. Зеленский уже высказывался про Минский процесс. Думаю, что, к сожалению, ничего здесь не получится, так как российская сторона не является субъектом переговоров. В общем, ничего человеческого не выйдет. Хотя, возможно, будет какой-то эвристический вариант. Надеяться на это нужно, но, повторюсь, я довольно скептически отношусь к этому напряженному Минскому процессу в котором не участвует страна-агрессор.

Владимир Зеленский является патриотом Украины. Уверен, он будет стараться проводить достойную и независимую внешнюю политику. Да, он аматор в политике, но человек талантливый и со всем справится.

Повторю, новый президент Украины настоящий патриот и будет действовать на пользу своей стране. Я в этом абсолютно уверен.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com