закрыть
24 апреля 2019, среда, 14:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Крыму из-за санкций могут остановиться винзаводы

2
  • 24.04.2019, 13:47
  • 1,112

Из-за санкций на оккупированный РФ полуостров перестали поставлять стеклотару.

В оккупированном Крыму из-за международных санкций в ближайшее время могут остановиться винодельческие предприятия. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на главу ассоциации виноделов "Севастополь" Алексея Липко, передает РБК-Украина.

Сообщается, что крымские винзаводы могут остановить производство из-за нехватки стеклянной тары, так как производитель, который входит в международный концерн, прекращает поставки на полуостров. Таким образом, остановка производства вина грозит, в частности, Севастопольскому винному заводу, "Золотой Балке", "Бельбеку", Alma Valley, "Массандре", "Новому Свету" и "Инкерману".

Также сообщается, что после аннексии Крыма стеклотару на полуостров поставляли предприятия "Русджам" и АО "Кавминстекло". Недавно на последнем в результате сделки контроль перешел к американским акционерам, после чего сменили гендиректора компании, а новый топ-менеджер Александрс Павловс заявил, что останавливает любое сотрудничество с потребителями в Крыму из-за санкций.

В то же время Липко утверждает, что заполнить этот объем за счет "Русджама" не удается в результате того, что он не может обеспечить производство стеклотары в нужном ассортименте и вообще не принимает новые заказы.

Он также отметил, что крымские предприятия стали получать уведомления о приостановке поставок тары.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко