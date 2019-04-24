В Крыму из-за санкций могут остановиться винзаводы 2 24.04.2019, 13:47

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Из-за санкций на оккупированный РФ полуостров перестали поставлять стеклотару.

В оккупированном Крыму из-за международных санкций в ближайшее время могут остановиться винодельческие предприятия. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на главу ассоциации виноделов "Севастополь" Алексея Липко, передает РБК-Украина.

Сообщается, что крымские винзаводы могут остановить производство из-за нехватки стеклянной тары, так как производитель, который входит в международный концерн, прекращает поставки на полуостров. Таким образом, остановка производства вина грозит, в частности, Севастопольскому винному заводу, "Золотой Балке", "Бельбеку", Alma Valley, "Массандре", "Новому Свету" и "Инкерману".

Также сообщается, что после аннексии Крыма стеклотару на полуостров поставляли предприятия "Русджам" и АО "Кавминстекло". Недавно на последнем в результате сделки контроль перешел к американским акционерам, после чего сменили гендиректора компании, а новый топ-менеджер Александрс Павловс заявил, что останавливает любое сотрудничество с потребителями в Крыму из-за санкций.

В то же время Липко утверждает, что заполнить этот объем за счет "Русджама" не удается в результате того, что он не может обеспечить производство стеклотары в нужном ассортименте и вообще не принимает новые заказы.

Он также отметил, что крымские предприятия стали получать уведомления о приостановке поставок тары.